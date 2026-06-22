Наша банка наставља сарадњу са шампионком Саром Ћирковић након побједе на Балкан Боксинг 8

Аутор:АТВ редакција
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Наша банка и Сара Ћирковић настављају успјешну сарадњу након њене нове побједе на професионалној боксерској ревији Балкан Боксинг 8 у Београду, а уговор о наставку сарадње потписали су Новак Попић, члан Управе Наше банке, и Мирко Ждрало, тренер Саре Ћирковић и селектор женске боксерске репрезентације Србије.
Наша банка наставља сарадњу са шампионком Саром Ћирковић након побједе на Балкан Боxинг 8
На професионалном боксерском догађају Балкан Боxинг 8, одржаном у београдској Ложионици, Сара Ћирковић остварила је још једну значајну побједу у професионалном рингу. У мечу против ганијске боксерке Летиције Амануе Анкрах, Сара је приказала сигуран наступ, контролу борбе и висок ниво техничке припремљености, након чега је противнички угао предао меч послије четврте рунде.
Овом побједом Сара је још једном потврдила статус једне од најистакнутијих боксерки региона. Њен спортски пут обиљежили су велики резултати, међу којима се издвајају европске титуле, наступи на великим међународним такмичењима и успјеси у професионалном боксу. Својим радом, дисциплином и резултатима Сара представља примјер истрајности, посвећености и шампионског карактера.
Догађају је, као гост и представник Наше банке, присуствовао Новак Попић, члан Управе Наше банке, који је пружио подршку Сари Ћирковић и њеном тиму.
Мирко Ждрало, тренер Саре Ћирковић и селектор женске боксерске репрезентације Србије, једно је од значајних тренерских имена у женском боксу региона. Као дугогодишњи тренер Саре Ћирковић, имао је важну улогу у њеном спортском развоју и остваривању резултата на европској, свјетској и професионалној сцени.
„Сара Ћирковић је примјер спортисткиње која свој успјех гради радом, дисциплином и истрајношћу. Наша банка је поносна што наставља сарадњу са шампионком која својим резултатима показује колико су важни упорност, одговорност и вјера у циљ. Њена побједа на догађају Балкан Боксинг 8 још је једна потврда квалитета, карактера и преданости које је издвајају“, поручио је Новак Попић, члан Управе Наше банке.
Наставак сарадње са Саром Ћирковић представља потврду међусобног повјерења и заједничких вриједности које су обиљежиле досадашње партнерство.
Наша банка честита Сари на оствареној побједи и жели јој много успјеха у наставку спортске каријере.
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