"Рукометни камп Небојша Граховац" окупио голманске наде

Аутор:АТВ редакција
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Циљ кампа је да полазници у што краћем року упију знање и стекну додатно искуство. Рад са Небојшом Граховцем од великог им је значаја, што потврђује млади голман из Жепча, Матеј Синановић који се и ове године пријавио за камп.
Хвали услове за рад, али и посвећеност тренера.
Бити голман најтежа је и најодговорнија улога у екипи, али не треба заборавити да је рукомет колективни спорт. Зато се Граховац, заједно са својим тимом, побринуо да не изостави ни један сегмент важан за напредак младог спортисте.
Добре приче треба подржати. Зато је и ове године камп организован у координацији са женским и мушким рукометним клубом Борац, као и Рукометним савезом Републике Српске.
"Рукометни камп Небојша Граховац" траје до 26. јуна, а ове године окупио је 30 дјечака и дјевојчица узраста од 10 до 18 година.
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