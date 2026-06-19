Појас остаје у Бањалуци: Томислав Вукомановић одбранио титулу

Аутор:Никола Лучић
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Побједом против боксера из Гане Дерика Квајеа након прекида у петој рунди Томислав Вукомановић одбранио је ВБЦ Интернационални Силвер појас.
Сјајну борбу пружио је бањалучки борац који је током цијелог меча контролисао дешавања у рингу.
“Очекивао сам јаку борбу, али смо се тактички спремили и успио сам да дођем до вриједне побједе. Одличне припреме смо одрадили. Хвала предсједнику Боксерског савеза Србије господину Ненаду Боровчанину, менаџеру Луки Поповићу, спонзорима, мом оцу и тренеру Душку Зорићу, без којег данас не бих био ту гдје јесам”, изјавио је Вукомановић.
Томислав ће наредну одбрану ВБЦ Интернационалног појаса имати на јесен у Бањалуци.
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