Бијела кућа се спрема за дужи сукоб са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Бијела кућа се припрема за оно што би могла бити вишедневна или чак вишеседмична размјена ватре с Ираном око Хормушког мореуза.
Дужина и интензитет нове кампање у потпуности зависе од наредних потеза Техерана, рекли су амерички званичници за Аксиос.
Рат који је почео с циљем да ослаби иранске ракетне капацитете и уништи оно што је остало од његовог нуклеарног програма, прерастао је у отворени сукоб око најважније енергетске тачке на свијету.
Један амерички званичник рекао је да би тренутна ескалација могла трајати дан или два, недјељу или мјесец, у зависности од тога да ли ће Иран наставити нападе на комерцијалне бродове у Хормушком мореузу.
"Мало ћемо их ишамарати да схвате да се не зај****вамо", рекао је амерички званичник.
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