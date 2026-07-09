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Бијела кућа се спрема за дужи сукоб са Ираном

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 23:01

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Доналд Трамп, предсједник Америке
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin/Tanjug

Бијела кућа се припрема за оно што би могла бити вишедневна или чак вишеседмична размјена ватре с Ираном око Хормушког мореуза.

Дужина и интензитет нове кампање у потпуности зависе од наредних потеза Техерана, рекли су амерички званичници за Аксиос.

Наизмјенични удари

Рат који је почео с циљем да ослаби иранске ракетне капацитете и уништи оно што је остало од његовог нуклеарног програма, прерастао је у отворени сукоб око најважније енергетске тачке на свијету.

Један амерички званичник рекао је да би тренутна ескалација могла трајати дан или два, нед‌јељу или мјесец, у зависности од тога да ли ће Иран наставити нападе на комерцијалне бродове у Хормушком мореузу.

"Мало ћемо их ишамарати да схвате да се не зај****вамо", рекао је амерички званичник.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бијела кућа

Иран

Хормушки мореуз

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