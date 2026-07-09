Крај за Фолксваген? Гасе моделе, смањују опрему

Аутор:АТВ редакција
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Хиљаде радника Фолксвагена (Volkswagen) протестовале су у четвртак на готово 20 локација широм Њемачке због очекиваних драстичних мјера штедње, док је Надзорни одбор аутомобилског гиганта расправљао о будућности концерна.
Фолксваген је у вечерњим часовима потврдио да слиједе озбиљни резови у понуди модела, али и смањење броја доступних мотора, пакета опреме и техничких верзија возила.
Тиме је потврђено оно о чему је раније писао њемачки Билд (BILD) – глобална понуда Фолксвагенових модела ван Кине требало би да до 2035. године буде смањена за око 50 одсто.
Истовремено, број различитих варијанти, што укључује моторе, опрему и техничке верзије, могао би да буде срезан и до 75 одсто.
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План је и да производња на нивоу цијелог концерна буде смањена за милион аутомобила, на девет милиона возила годишње. Прије пандемије вируса корона, Фолксваген је рачунао на производњу до 12 милиона возила годишње, а тај циљ је након пандемије већ био снижен на 10 милиона.
Компанија за сада није објавила детаље о планираном смањењу броја запослених нити о могућем затварању фабрика.
Према информацијама Билда, директор концерна Оливер Блуме планира укидање до 120.000 радних мјеста. То је чак 70.000 више него што је до сада било договорено.
Фолксваген би првенствено требало да се ослони на добровољне одласке, скраћено радно вријеме пред пензију и отпремнине. Међутим, под лупом би се могле наћи и постојеће гаранције радних мјеста.
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Под притиском су и четири фабрике у Њемачкој.
Концерн више не може да гарантује да ће, након престанка производње актуелних модела, нова возила наставити да се производе у Емдену и Цвикауу послије 2031. године, у Хановеру након 2032, те у Аудијевој фабрици у Некарсулму након 2034. године.
Надзорни одбор у четвртак није донио коначне одлуке о судбини тих фабрика.
Раднички савјет Фолксвагена у међувремену је поставио ултиматум управи компаније и затражио да се Блуме до петка „недвосмислено“ изјасни о драстичним плановима штедње.
„Однос управе према запосленима више се не може надмашити по недостатку поштовања“, поручила је предсједница Радничког савјета Данијела Кавало.
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Она је оцијенила да је неодговорно оставити раднике без јасних информација и у таквој ситуацији их послати на годишње одморе.
Уколико директор концерна не одговори на захтјев, након љетне паузе биће организовани ванредни састанци запослених широм Фолксвагена и то истовремено, како би чланови управе били позвани да директно одговарају радницима.
Премијер Доње Саксоније и члан Надзорног одбора Олаф Лис поручио је да затварање фабрика није стратегија за будућност Фолксвагена.
Према његовим ријечима, кључно је да компанија поново понуди конкурентне и иновативне производе и досљедно искористи постојеће могућности сарадње и повезивања унутар концерна.
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Блуме се о реструктурирању компаније огласио у видео-поруци дугој нешто мање од четири минута, али без конкретних детаља.
„Њемачка је наша домовина и остаје централна индустријска локација за Фолксваген групу“, поручио је Блуме.
Као предности Њемачке издвојио је снажну индустријску базу, врхунско инжењерско знање и блиску повезаност истраживања, развоја и производње.
Ипак, признао је да то више није довољно у глобалној конкуренцији.
„Веће трошкове можемо надокнадити само већом продуктивношћу, ефикасношћу и иновативношћу. Морамо се мијењати истом брзином којом се мијења свијет око нас. Фолксваген групу чинимо бржом, отпорнијом и конкурентнијом“, рекао је Блуме.
Он је додао да су за то потребни и бољи услови у међународном поређењу, укључујући прихватљивију структуру трошкова, конкурентне цијене енергије, јасније усмјерен технолошки развој и поуздану политику подстицаја.
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