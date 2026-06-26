Стигли "повјерљиви документи": Планира се 100.000 отказа

Аутор:АТВ редакција
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Фолксваген разматра затварање четири фабрике у Њемачкој и отпуштање до 100.000 радника у оквиру великог реструктурирања, које би могло бити највеће у историји тог аутомобилског дива. Планови су већ представљени члановима Надзорног одбора, а коначна расправа очекује се 9. јула, док се компанија бори са све јачим притиском кинеских конкурената, пише Ројтерс.
Према наводима два независна извора упозната са ситуацијом, затварање погона у Хановеру, Цвикауу, Емдену, као и Аудијеве фабрике у Некарсулму, угрозило би више од 45.000 радних мјеста. То би се надовезало на 50.000 отказа који су већ договорени са синдикатима крајем 2024. године.
Извршни директор Фолксвагена Оливер Блуме, који је на челу компаније готово четири године, представио је планове вишем менаџменту почетком седмице. Циљ му је да обезбиједи подршку за дубоке резове, који ће се вјероватно суочити са снажним отпором синдиката и савезне покрајине Доње Саксоније, другог највећег акционара Фолксвагена. О плановима је први извијестио „Менаџер магазин“ (Manager Magazin).
Други највећи свјетски произвођач аутомобила такође би могао да смањи планирана улагања за око 15 одсто, на нешто више од 130 милијарди евра у наредних пет година. Према писању магазина, Блуме и финансијски директор Арно Антлиц намјеравају темељно да реструктурирају компанију стару 89 година, што укључује и издвајање основне марке VW и пословања са дијеловима у засебне пословне јединице.
Портпарол Фолксвагена није желио да коментарише „повјерљиве документе“.
„Цијела група, са свим својим маркама и подружницама, мора проћи кроз далекосежне промјене“, изјавио је портпарол.
Раднички савјет VW-а и моћни њемачки синдикат ИГ Метал (IG Metall) обећали су да ће се супротставити таквим мјерама.
„Ако се такви планови покушају спровести, учинићемо све што је у нашој моћи да их зауставимо“, поручили су у заједничкој изјави у петак.
Порше СЕ, инвестициона компанија породице Порше и Пијех, те највећи акционар Фолксвагена, одбио је да коментарише ситуацију. Акције VW-а у петак ујутро пале су на најнижи ниво у посљедњих 16 година, што сугерише да су инвеститори скептични у вези са успјехом плана. У финансијској 2025. години групација је имала 667.164 запослених широм свијета, од чега готово 43 одсто у Њемачкој.
Директор Блуме је под притиском да оживи пословање Фолксвагена, које је оптерећено царинама, скупим преласком на електрична возила и растућом конкуренцијом кинеских произвођача, што се сматра можда и највећом пријетњом.
Велики свјетски произвођачи аутомобила постепено губе тржишни удио у Кини пред локално произведеним електричним возилима. Према подацима компаније Аликс партнерс (AlixPartners), тржишни удио страних произвођача аутомобила у Кини пао је са 57 одсто у 2020. на само 32 одсто у 2025. години.
Након што је годинама био водећи произвођач аутомобила у Кини, Фолксваген је 2024. пао на друго мјесто иза БИД-а, а 2025. на треће. Тај пад сада се шири и на премијум произвођаче попут БМВ-а, који је прошле седмице изненада упозорио на пад добити, дјелимично га приписујући слабој продаји у Кини.
Кинески произвођачи аутомобила не заустављају се само на домаћем тржишту, већ се шире и на тржишта у развоју, те биљеже брз раст на Фолксвагеновом домаћем терену у Европи.
БИД, Чери, САИК и Липмотор удвостручили су свој заједнички тржишни удио у Европи до маја у односу на претходну годину, према подацима АЦЕА-е. Истовремено, десетине других кинеских произвођача аутомобила већ су покренуле или планирају да ускоро покрену пословање у Европи.
(Индекс)
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