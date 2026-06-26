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Додик: Слобода се зове држава Република Српска

26.06.2026 14:47

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Милорад Додик
Фото: АТВ

Слобода не трпи туторе, слобода се зове држава поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Мени је у интересу само још ово: да покушам статусно да ојачам Републику Српску, да препустимо то новој генерацији која боље разумије свијет него ја, да они наставе да управљају тим", истакао је Додик у видеу објављеном на друштвеној мрежи Икс.

Додик је додао да су млађе генерације наоружане патриотизам можда више него раније генерације.

"Наш смисао слободе је одрживост која треба да доведе нас до слободе, а она не трпи туторе. Наша слобода искључиво зависи од тога да ли имамо државу или не. Слобода се зове држава Републику Српска", додаје Додик.

Милорад Додик

Република Српска

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Тагови :

Милорад Додик

Слобода

Република Српска

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