Додик: Слобода се зове држава Република Српска

Коментари:4
Слобода не трпи туторе, слобода се зове држава поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Мени је у интересу само још ово: да покушам статусно да ојачам Републику Српску, да препустимо то новој генерацији која боље разумије свијет него ја, да они наставе да управљају тим", истакао је Додик у видеу објављеном на друштвеној мрежи Икс.
Слобода не трпи туторе. Слобода се зове држава. pic.twitter.com/OI4jPIjLDn— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 26, 2026
Додик је додао да су млађе генерације наоружане патриотизам можда више него раније генерације.
"Наш смисао слободе је одрживост која треба да доведе нас до слободе, а она не трпи туторе. Наша слобода искључиво зависи од тога да ли имамо државу или не. Слобода се зове држава Републику Српска", додаје Додик.
Република Српска
Додик: Приоритет улагање у образовање - школа у Петрову добила ИТ опрему
Република Српска
3 ч6
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму