Цвијановић: Скрнављење симбола Српске - БиХ која се нуди Србима

Аутор:АТВ редакција
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Скрнављење симбола Републике Српске уз повике Алаху Екбер - то је БиХ која се нуди Србима, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
"Ово је опасна провокација и акт болесне мржње према српском народу. Најоштрије осуђујем овај одвратни чин који је посљедица свакодневне сатанизације Републике Српске у политичком Сарајеву. Оваквим лудацима је охрабрење и то када сарајевски политичари пријете и позивају на уклањање силом политичара из Републике Српске", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Скрнављење симбола Републике Српске уз повике Алаху Екбер - то је БиХ која се нуди Србима.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 26, 2026
Ово је опасна провокација и акт болесне мржње према српском народу.
Најоштрије осуђујем овај одвратни чин који је посљедица свакодневне сатанизације Републике Српске у политичком… pic.twitter.com/LcuFyOiY8o
Подсјећамо, на друштвеним мрежама појавио се видеоснимак на којем се види како група хулигана скида са јарбола и потом пали заставу Републике Српске, уз повике "Алаху екбер" и псовке.
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