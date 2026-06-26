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Цвијановић: Скрнављење симбола Српске - БиХ која се нуди Србима

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:14

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Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Скрнављење симбола Републике Српске уз повике Алаху Екбер - то је БиХ која се нуди Србима, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

"Ово је опасна провокација и акт болесне мржње према српском народу. Најоштрије осуђујем овај одвратни чин који је посљедица свакодневне сатанизације Републике Српске у политичком Сарајеву. Оваквим лудацима је охрабрење и то када сарајевски политичари пријете и позивају на уклањање силом политичара из Републике Српске", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, на друштвеним мрежама појавио се видеоснимак на којем се види како група хулигана скида са јарбола и потом пали заставу Републике Српске, уз повике "Алаху екбер" и псовке.

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Подијели:

Тагови :

Република Српска

Застава Републике Српске

Жељка Цвијановић

Босна и Херцеговина

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