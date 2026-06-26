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Упаљен наранџасти аларм: Стижу "паклене" врућине, једно је посебно пријетња за здравље

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:03

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врућина висока температура
Фото: Pexel/Andrea Piacquadio

Босну и Херцеговину у наредним данима очекује екстремни топлотни талас који се преко западне Европе премјешта ка истоку.

Федерални хидрометеоролошки завод већ је издао наранџасто упозорење за подручје цијеле земље, а метеоролог Недим Сладић упозорава да ће температуре бити и до пет степени више од вишегодишњег просјека.

Викенд: Температуре у већем дијелу земље кретаће се између 33 и 39 степени.

Слиједи додатни скок, на сјеверу и југу БиХ жива у термометру достићи ће и до 41 степен.

Испуњени су сви климатолошки критеријуми, јер ће екстремне температуре трајати најмање пет дана у континуитету.

Влажност ваздуха као додатни терет за организам

Главни проблем током овог таласа неће бити само висока температура, већ и изузетно висока влажност ваздуха.

"Тачка росишта кретаће се између 15 и 20 степени, што значи да ће се организам много теже природно хладити, па ће топлотни стрес за становништво бити изузетно висок", објашњава Сладић.

Иако се не очекује рушење апсолутних температурних рекорда (какви се тренутно биљеже у Великој Британији), ово љето ће донијети знатно већи број врелих дана од просјека.

Умјесто климатског просјека од 29 врелих дана годишње, ове године се очекује више од 40 дана са температурама изнад 30 степени.

Јадранско море је тренутно чак 4 до 5 степени топлије од просјека за период 1991–2020. То спречава адекватно ноћно хлађење у обалним и суженим подручјима и додатно пумпа влагу у ваздух.

Опрез: Након врућина пријете непогоде

Овакав тип екстремног времена доноси и додатне ризике. Топлотне таласе ће повремено прекидати нагли продори хладнијег ваздуха, што у комбинацији са прегријаном подлогом представља идеалан рецепт за снажне грмљавинске непогоде и појаву града.

Ризик од нових топлотних таласа и екстремних температура пратиће Босну и Херцеговину током готово цијелог љета.

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