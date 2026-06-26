Забрињавајући тренд младих Бањалучана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Полицијске управе Бањалука сваке године се повећава број младих који користе дрогу, прије свега марихуану, кокаин и амфетамин, а често су затечени и приликом конзумације, изјавио је начелник Одјељења за организовани криминалитет и дрогу Зоран Пашалић.
Пашалић је рекао да полиција континуирано спроводи превентивне акције, попут предавања у школама, али и репресивне у којима одузима дрогу.
“Од почетка године су спроведене три оперативне акције и одузето је 16 килограма марихуане, 1,6 килограма кокаина, око 300 грама амфетамина, те мања количина остале дроге”, навео је Пашалић.
Бања Лука
Мјесец дана не поправљају квар, а криве грађане за прекомјерну потрошњу
Поводом Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрога, припадници Полицијске управе Бањалука су на Тргу Крајине дијелили грађанима промотивни материјал са савјетима и препорукама с циљем правовременог и адекватног реаговања у случају да посумњају да неко од младих из њиховог окружења конзумира дрогу.
“Важно је информисати јавност, прије свега родитеље, о опасностима које носи злоупотреба дроге. Важно је да родитељи на прави начин знају препознати када дијете има проблем и адекватно реаговати”, рекао је Пашалић новинарима, преноси Срна.
Осим савјета и препорука, промотивни материјал садржи и QР код посредством којег је могуће приступити радио-драми у којој је обрађена ова тема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
6 ч0
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму