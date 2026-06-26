Предраг Гојковић поново залио биљке млијеком испред бањалучког Водовода

Аутор:Стеван Лулић
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Предраг Гојковић, огорчени мјештанин Барловаца, насеља које данима нема воде, поново је изразио револт због овог проблема просипајући млијеко испред бањалучког Водовода.
Подсјећамо, Гојковић је први пут просипао млијеко испред Водовода прекјуче, када је поручио да због рестрикција воде не може да опере посуде у којима га држи.
Гојковић у јутарњем програму Алтернативне телевизије најавио овај поступак, наглашавајући да ће млијеком залити цвијеће испред Водовода.
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Иронично је рекао да се нада да воде неће бити бар још два мјесеца, како би мјештани могли и даље да се купају у бурадима старе воде.
"Четврти дан немамо воде, али ми смо се припремили. Вода у овим бурадима је стара четири дана, ту се умивамо, перемо руке и користимо је за хигијену. Сваки дан је све више бактерија у њој, али ето, изгледа да то тако одговара нашој кожи и здрављу. Ми се сви надамо да воде неће бити наредна два мјесеца, како бисмо утврдили наше кожне болести. Био сам у 'Водоводу' код директора и замолио га да не пушта воду наредна два мјесеца док трају ове врућине. Он је рекао да ће нам изаћи у сусрет, па сам му ја, у знак захвалности, одлучио поново доћи пред предузеће и залити им цвијеће козјим млијеком, које не могу користити јер су канте прљаве. Чуо сам да цвијеће боље успијева када се залије природним козјим млијеком", рекао је кроз револт и сарказам за АТВ мјештанин Барловаца Предраг Гојковић.
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