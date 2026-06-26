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Обустава саобраћаја у центру Бањалуке: Ево како ће возити аутобуси

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:50

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Обустава саобраћаја у центру Бањалуке: Ево како ће возити аутобуси
Фото: АТВ

У центру Бањалуке ће сутра, 27. јуна, доћи до привремене обуставе саобраћаја и измјена у трасама јавног превоза путника због обиљежавања великог празника Видовдана.

Саобраћај ће бити потпуно обустављен у Улици краља Петра И Карађорђевића, и то на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ. Измјена режима биће на снази у вечерњим часовима, тачније од 19.00 до 23.00 часа.

За вријеме трајања ове манифестације, аутобуси јавног превоза који иначе пролазе овом дионицом биће преусмјерени на алтернативне правце.

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"Из смјера сјевера аутобуси ће се кретати десно улицама Вука Караџића и Ранка Шипке, затим лијево на западни транзит све до кружног тока, па Булеваром цара Душана и даље регистрованом трасом. У супротном смјеру, јавни превоз ће саобраћати Книнском и Видовданском улицом, па даље постојећом трасом", наводе из Одјељења за саобраћај и путеве.

Из Градске управе апелују на возаче на додатни опрез и стрпљење, те напомињу да ће за вријеме обуставе регулисање и преусмјеравање возила на терену обављати припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

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Тагови :

обустава саобраћаја

Бањалука

аутобус

Видовдан

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