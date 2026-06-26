''Изговори администрације Града Бањалука нису само смијешни, већ и незаконити''

Аутор:Стеван Лулић
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Око 20.000 Бањалучана данима муку мучи након што је градска администрација увела ванредно стање у поткозарским селима и рестрикције воде.
Умјесто конкретних рјешења из администрације Драшка Станивуковића стижу само изговори и пребацивања кривице на политичке противнике, па чак и на саме грађане.
Бивши начелник Одјељења за комуналне послове и саобраћају у Градској управи Бањалука Миленко Јаћимовић рекао је за АТВ да га то ни мало не изненађује.
"Шест година је ове градске администрације и било какво правдање послије шест година владања градом је заиста беспредметно", рекао је Јаћимовић и додао:
"Овакве ствари се нису дешавале у мандату 2012-2016 и 2016-2020. Неких проблема је било у висинским зонама, као што су Старчевица или Понир, али ови дијелови гдје је сада уведена ванредна ситуација ни у ком случају нису имали проблеме. Ако кажемо да је уведена ванредна ситуација на подручју поткозарских села, то је заиста смијешно. Ви кад уводите ванредну ситуацију на једној микролокацији, то не обавезује, примјера ради, одређене ситуације и јавна предузећа да се са својим цистернама ангажују на довозу воде на та подручја, јер је ванредна ситуација проглашена на тој микролокацији, што само по себи компликује ситуацију".
Навео је и примјер којим је покушао да објасни бесмисао изговора о прекомјерној потрошњи.
"Још једна ситуација је да ми у задњих 15-ак дана имамо сигурно 15-20 хиљада Бањалучана који су отишли на љетовање. Они нису у својим домовима и не троше воду, што значи да је смањење потрошње воде и за тих 20 хиљада људи, која су сада или у Грчкој, или у Албанији, Црној Гори, Хрватској. Значи, та потрошња више није присутна у граду Бањалуци. Тако да, мени су заиста чудна ова оправдања, а наравно чудно ми је и да шест година имамо 50 посто губитке на мрежи и нико озбиљно то не санира", истиче Јаћимовић.
Он каже да та оправдања не само да су смијешна већ и незаконита.
"Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним дјелатностима и Статут Града Бањалука обавезују надлежну администрацију да обезбиједи све предуслове да грађани имају воду", рекао је Јаћимовић.
Комплетан разговор погледајте у видео прилогу у наставку.
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