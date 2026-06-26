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Вишеструко осуђиван: Ухапшен Приједорчанин

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:49

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Вишеструки повратник у чињењу кривичних дјела, Д.В. из Приједора, ухапшен је након што је за њим издато више судских наредби, а који је био недоступан правосудним органима.

Као је саопштено, Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Приједор су јуче, 25. јуна 2026. године, реализовали акцију у којој је истог дана око шест часова, на шумском путу у мјесту Љескаре ухапшен Д.В.

Патрола полицијских службеника Окружног центра Судске полиције Приједор поступала је по наредбама Основног суда Приједор којима се наређује привођење кажњеног, односно оптуженог, у КПЗ Бања Лука.

"Приликом хапшења, није пружао отпор. Одведен је у КПЗ Бања Лука и предат на даље поступање", навели су из судске полиције.

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Како незванично сазнајемо, ухапшен је Данијел В. (29) који у регистру има више од 50.000 KM казни.

Осуђиван је и привођен због разних кривичних дјела, а једно од њих је и превоз миграната у Хрватској.

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Тагови :

хапшење

Приједор

Судска полиција РС

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