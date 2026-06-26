Акција "Саб": Сарајлија ухапшен са више од четири килограма дроге и три пиштоља

Полиција је ухапсила лице чији су иницијали Е.Д. (43) из Сарајева у акцији под кодним називом "САБ" током које је у претресима на подручју сарајевске општине Центар пронађено око 4,3 килограма дроге, три пиштоља и већа количина муниције.

Пронађено је око 3,8 килограма спида, око 350 грама екстазија, те неколико мањих паковања марихуане, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

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Одузета су и три пиштоља, више комада муниције различитог калибра, апарат за вакуумирање, дробилица, дигиталне ваге, као и други предмети од интереса за истрагу.

Е.Д. је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге, као и кривично дјело из Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције, након чега је задржан у Управи полиције ради криминалистичке обраде.

Акцију су реализовали припадници Одјељења за борбу против злоупотребе дроге под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево с циљем документовања кривичног дјела неовлаштена трговина наркотицима.