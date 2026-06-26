Аутомобилом ''покосио'' мушкарца који је претрчавао улицу: Љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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У стравичном удесу који се догодио јуче око 13 часова у Добановцима, тешко је повријеђен мушкарац Р. Г. (51).
Љекари му се боре за живот, сазнаје "Телеграф.рс".
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До несреће је дошло када је аутомобил марке „BMW“, којим је управљао И. С. (25), крећући се из правца Београда ка Шиду, у једном тренутку налетио на пјешака. Према првим и незваничним информацијама, Р. Г. је у том моменту покушавао да претрчи улицу.
Повријеђени мушкарац је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване вишеструке тешке тјелесне повреде.
Према сазнањима из здравствене установе, пацијент се налази у критичном стању и животно је угрожен. Дијагностиковани су му тешки преломи руку и ногу, као и тешка повреда јетре.
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Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај како би се утврдиле све околности које су довеле до ове тешке несреће. Према првим тестирањима, утврђено је да возач „BMW-a“ није био под утицајем алкохола.
О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно тужилаштво, које је преузело истрагу ради утврђивања степена одговорности учесника у саобраћају. Флека и трагови кочења на мјесту несреће показују силину удара, а саобраћај на овој дионици био је привремено успорен током трајања увиђаја.
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