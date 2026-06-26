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Аутомобилом ''покосио'' мушкарца који је претрчавао улицу: Љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:15

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У стравичном удесу који се догодио јуче око 13 часова у Добановцима, тешко је повријеђен мушкарац Р. Г. (51).

Љекари му се боре за живот, сазнаје "Телеграф.рс".

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До несреће је дошло када је аутомобил марке „BMW“, којим је управљао И. С. (25), крећући се из правца Београда ка Шиду, у једном тренутку налетио на пјешака. Према првим и незваничним информацијама, Р. Г. је у том моменту покушавао да претрчи улицу.

Борба за живот и тешке повреде

Повријеђени мушкарац је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване вишеструке тешке тјелесне повреде.

Према сазнањима из здравствене установе, пацијент се налази у критичном стању и животно је угрожен. Дијагностиковани су му тешки преломи руку и ногу, као и тешка повреда јетре.

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Возач негативан на алкохол

Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај како би се утврдиле све околности које су довеле до ове тешке несреће. Према првим тестирањима, утврђено је да возач „BMW-a“ није био под утицајем алкохола.

О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно тужилаштво, које је преузело истрагу ради утврђивања степена одговорности учесника у саобраћају. Флека и трагови кочења на мјесту несреће показују силину удара, а саобраћај на овој дионици био је привремено успорен током трајања увиђаја.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђен мушкарац

Србија

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