Logo

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:17

Коментари:

0
Ебола
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 304, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 1.155.

Према подацима Министарства, стопа смртности порасла је за један одсто, и сада износи 26,3 одсто, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

Ебола вирус

Конго

Коментари (0)

Прочитајте више

Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

Свијет

Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

18 мин

0
Телефон

Наука и технологија

Једна опција на телефону се сама укључи и празни батерију телефона

23 мин

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

Kрај дугих редова и чекања: Шта доноси електронски систем МУП-а Српске?

27 мин

0
Дјевојка сједи са затвореним очима

Здравље

Како смирити убрзан рад срца због анксиозности?

43 мин

0

Више из рубрике

Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

Свијет

Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

18 мин

0
Четрнаестогодишњак оптужен за убиство дјевојчице: Ужас у Великој Британији

Свијет

Четрнаестогодишњак оптужен за убиство дјевојчице: Ужас у Великој Британији

1 ч

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

1 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Свијет

Доктор признао да је убио 12 пацијената: Ужас у Њемачкој

1 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима