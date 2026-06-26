Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 304, саопштено је из конгоанског Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 1.155.
Према подацима Министарства, стопа смртности порасла је за један одсто, и сада износи 26,3 одсто, преноси Срна.
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