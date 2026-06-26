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Како смирити убрзан рад срца због анксиозности?

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 08:48

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Дјевојка сједи са затвореним очима
Фото: pexels/RDNE Stock project

Изненадно убрзано лупање срца један је од честих симптома анксиозности. Уз њега се могу јавити стезање у прсима, дрхтање руку, плитко дисање, вртоглавица и осјећај да губите контролу.

Када се појаве такви симптоми, многи помисле да се дешава нешто опасно. Ипак, анксиозност често активира природну реакцију тијела познату као „бори се или бјежи“. Организам тада реагује као да постоји пријетња: пулс се убрзава, дисање постаје брже, а мишићи се напињу.

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Важно је ипак разликовати анксиозност од озбиљних здравствених проблема. Ако имате јак бол или притисак у прсима који се шири према руци, врату, вилици, леђима или стомаку, уз недостатак ваздуха, хладан зној, мучнину или изразиту слабост, одмах потражите хитну медицинску помоћ.

Пронађите сигурност

Ако сте искључили хитно здравствено стање, покушајте отићи на мирно мјесто и сјести или лећи. Подсјетите се да су симптоми неугодни, али да ће проћи.

Не покушавајте силом зауставити осјећај панике. Што се више борите против симптома, они могу дјеловати јаче. Умјесто тога, прихватите да је ријеч о пролазној реакцији тијела и усмјерите пажњу на садашњи тренутак.

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Можете примијенити технику 5-4-3-2-1: наведите пет ствари које видите, четири које можете додирнути, три звука која чујете, два мириса која осјећате и једну ствар коју цијените код себе. Ова вјежба може помоћи да се мисли удаље од страха и врате у садашњи тренутак.

Успорите дисање

Током напада панике дисање је често плитко и убрзано, што може додатно појачати лупање срца. Покушајте дисати спорије: удахните кроз нос бројећи до пет, задржите дах једну или двије секунде, а затим полако издахните кроз уста бројећи до пет.

Након неколико минута пулс се може постепено успорити, а напетост смањити. Напад панике обично не траје дуго, иако се у том тренутку може чинити другачије. Након њега су могући умор и осјетљивост, па себи дајте времена да се опоравите.

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Ако се овакви симптоми често понављају или утичу на свакодневни живот, разговор с љекаром или стручњаком за ментално здравље може помоћи да пронађете одговарајућу подршку и начин лијечења, преноси Аваз.

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Тагови :

анксиозност

напад панике

здравље

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