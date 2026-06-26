Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

Аутор:АТВ редакција
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Упркос општем тренду поскупљења дуж цијеле јадранске обале, једини босанскохерцеговачки град на мору, Неум, и даље важи за једно од најповољнијих љетовалишта у региону.
Анализе тржишта и понуда на платформама за резервацију смјештаја показују да су цијене услуга и ноћења благо порасле у односу на претходне године, али је одмор у Неуму и даље знатно повољнији него у бројним сусједним дестинацијама.
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Туристички радници и угоститељи спремно дочекују врхунац сезоне, а процјене показују да је за угодан одмор потребно издвојити знатно мање новца него на већем дијелу Јадрана.
За основне трошкове, који укључују смјештај, прехрану и свакодневне потребе, двије особе током шпице сезоне у просјеку требају издвојити између 80 и 140 евра дневно. Када се тај износ прерачуна на седмодневни одмор, паровима је потребно између 560 и 980 евра.
Наравно, коначни трошкови зависе од навика гостију, избора ресторана те категорије смјештаја.
Цијене смјештаја разликују се у зависности од удаљености од мора. Апартмани за двије особе током главне сезоне најчешће коштају између 50 и 70 евра по ноћењу.
За госте скромнијих захтјева могуће је пронаћи смјештај већ за 35 до 45 евра, док луксузнији објекти уз саму обалу или с панорамским погледом на море достижу цијене од 150 евра и више за једну ноћ.
Породице имају нешто другачију рачуницу.
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"Породице које траже смјештај за три или четири особе требају рачунати на трошак од око 140 до 235 КМ (70 до 120 евра) по ноћењу, у зависности од локације, опремљености и удаљености од плаже", наводи портал Сарајево.ба.
Додатни адут Неума јесу цијене у ресторанима и кафићима, које су и даље осјетно ниже него на хрватској обали.
Јутарња кафа у већини угоститељских објеката кошта између једне и двије и по марке, док се цијена пице углавном креће од 12 до 20 КМ. За порцију ћевапа потребно је издвојити између 10 и 16 КМ, док се рибљи специјалитети и јела од морских плодова, зависно од ресторана, крећу од 20 до 50 КМ по оброку.
Парови који се одлуче за вечеру у ресторану за комплетан оброк с пићем најчешће ће платити између 40 и 80 КМ.
Додатна предност за туристе који сами припремају храну јесте чињеница да су цијене основних животних намирница у трговинама углавном на нивоу остатка Босне и Херцеговине, што омогућава значајне уштеде током одмора.
Важна ставка за госте који долазе аутомобилом јесте и паркинг. Дневна карта у просјеку кошта између 10 и 14 КМ.
Ипак, бројни изнајмљивачи апартмана и хотели у Неуму гостима нуде бесплатно паркинг мјесто у оквиру цијене смјештаја, што може представљати значајну уштеду током вишедневног боравка.
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Према процјенама туристичких радника, управо комбинација приступачних цијена смјештаја, повољне угоститељске понуде и релативно ниских трошкова свакодневног живота чини Неум једном од најисплативијих дестинација за љетовање на Јадрану.
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