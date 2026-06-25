Колико БиХ губи новца због илегалних ИПТВ сервиса

Аутор:АТВ редакција
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Приступ илегалним ИПТВ сервисима дистрибуише се путем платформи попут Фејсбука, Телеграма и Редита. Уз свега неколико кликова, корисници могу добити комплетан пакет телевизијских садржаја на својим уређајима – незаконито
Њемачки истражиоци проводе истрагу против више од 1.000 особа за које се сумња да користе илегалне стриминг сервисе. Корисницима пријете и строге казне, пишу њемачки медији.
Према наводима њемачких медија, све већи број људи у Њемачкој користи илегалне ИПТВ услуге доступне на црном тржишту. Полиција, тужилаштва и носиоци ауторских права не појачавају само активности против мрежа које пружају такве услуге кроз рације и хапшења, већ све чешће под истрагом завршавају и сами корисници, пише "Феникс Магазин", а преноси "Фокус".
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Приступ илегалним ИПТВ сервисима дистрибуише се путем платформи попут Фејсбука, Телеграма и Редита. Уз свега неколико кликова, корисници могу добити комплетан пакет телевизијских садржаја на својим уређајима – незаконито.
Проблем годинама расте. Према подацима Њемачке фудбалске лиге (ДФЛ), више од шест милиона људи у Њемачкој користи илегалне преносе уживо. Индустријска удружења процјењују да економска штета због пиратерије износи око 1,8 милијарди евра годишње.
Иако су истраге раније биле усмјерене првенствено на организаторе и оператере илегалних сервиса, полиција и тужилаштва широм Европе сада све чешће процесуирају и њихове кориснике, укључујући и оне у Њемачкој.
Баварска Централна канцеларија за борбу против сајбер криминала (ЗЦБ) током 2025. године подузела је мјере у два велика случаја.
У једном од њих, организатори су наводно илегално продавали програме једног пружаоца услуга плаћене телевизије за више од 30.000 корисника широм свијета, чиме је причињена вишемилионска штета. Током рација угашени су сервери, извршени налози за хапшење те заплијењени готовина и криптовалуте.
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У другој акцији истражиоци су заплијенили имовину вриједну око 500.000 евра.
Током оваквих акција истражиоци не одузимају само сервере и базе података корисника, већ прикупљају и мејл рачуне, записнике разговора и податке о плаћањима. Управо се ти подаци сада користе и против корисника.
Њемачки медији наводе да су истражиоци ЗЦБ-а у два активна случаја већ идентификовали више од 1.000 корисника илегалних ИПТВ услуга.
"Предмет оптужбе је неовлаштено кршење сродних права. За ово кривично дјело закон предвиђа новчану казну или казну затвора до три године", изјавио је главни јавни тужилац.
Правни стручњаци, међутим, сматрају да ће се у већини случајева изрицати новчане казне путем скраћених прекршајних поступака, а не кроз опсежне судске процесе. Према наводима медија, казне би се могле кретати између 300 и 500 евра, док у појединим случајевима могу бити и веће.
Нелегалне ИПТВ услуге присуте су и на тржишту Босне и Херцеговине. Према процјенама Асоцијације кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ, око 120.000 грађана БиХ користи нелегалне ИПТВ услуге.
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"Пружаоци тог садржаја нису регистровани правни субјекти и не постоје у пословним евиденцијама као такви. Не посједују дозволе за дистрибуцију аудиовизуелног сигнала, не плаћају порезе и доприносе, па се ради о пружању нелегалне услуге на читавој територији, изван законских оквира. Процјењујемо да је ријеч о пропуштеном приходу од 36,5 милиона КМ на годишњем нивоу. Од тога држава не наплати око 10 милиона КМ, док колективне организације за ауторска права годишње изгубе око 1,5 милион КМ", рекла је у изјави за "Ослобођење" Слађана Бабић, предсједник Управног одбора Асоцијације кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ.
Из ове Асоцијације упозорили су да креирање оваквих садржаја представља кривично дјело Недозвољено кориштење ауторских права из члана 234. Кривичног закона БиХ, за које је прописана новчана казна или казна затвора и до пет година.
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"Иако корисници нелегалних ИПТВ система још увијек нису кривично одговорни у БиХ, постоји могућност њихове грађанске одговорности за накнаду штете због повреде ауторског и сродних права, уколико се у кривичним истрагама против организатора нелегалних ИПТВ система идентификују и крајњи корисници свјесно је да ће и Босна и Херцеговина у поступку стабилизације и придруживања Европској унији, по угледу на друге чланице, морати да регулише додатне механизме онемогућавања приступа нелегалним ИПТВ услугама, укључујући и прекршајно санкционисање крајњих корисника", наглашавају у АКОП-у.
Тужилаштво БиХ је формирало предмете у вези нелегалног пружања ИПТВ услуга.
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