Нијемци кренули трбухом за крухом: Двије трећине размишља о послу у иностранству

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Двије трећине радника у Њемачкој посао у иностранству види као могућност, а најпожељније дестинације су САД, Велика Британија и Швајцарска.
Двије трећине радника у Њемачкој прихвата посао у иностранству као реалну могућност, показало је истраживање института за истраживање тржишта Апинио (Appinio) за сајт за запошљавање Индид (Indeed).
Према резултатима анкете, САД, Уједињено Краљевство и Швајцарска налазе се на врху листе најпожељнијих дестинација за раднике из Њемачке.
Истраживање је показало да је једна трећина испитаника већ упутила конкретне упите за посао у иностранству. Истовремено, интересовање за САД је, како се наводи, недавно опадало.
"Ако двије трећине запослених размишља о одласку, то треба схватити и као знак незадовољства условима код куће", рекла је економисткиња Индида Вирџинија Зондергелд, преноси дпа.
Она је додала да је међународна мобилност у основи добродошла, али да политичари и послодавци треба озбиљно да схвате ове сигнале.
"Политичари и послодавци треба озбиљно да схвате ове сигнале. У дијалогу са запосленима морају се створити нови подстицаји за рад у Њемачкој, побољшати услови рада и талентованим људима дати стварни разлози да остану", рекла је Зондергелд.
Жеља за радом у иностранству посебно је изражена међу особама са високим примањима.
Око половине оних са нето приходом домаћинства већим од 6.000 евра мјесечно већ се пријавило за послове у иностранству или истражује страно тржиште рада.
Ипак, велика већина испитаника не жели трајно да остане у иностранству. Распон жеља креће се од неколико мјесеци до више година.
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