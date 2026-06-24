Ко у Српској може очекивати 13. плату

Аутор:АТВ редакција
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Прича о увођењу такозване 13. плате у Републици Српској већ седмицама пали машту радника, али сурова економска реалност на терену показује да овај финансијски подстицај никада неће бити доступан свима.
Како поручују из Привредне коморе Републике Српске, додатну годишњу награду реално могу очекивати углавном запослени у компанијама које послују стабилно и остварују одличне пословне резултате.
За остале, 13. плата могла би остати само недосањани сан.
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У мору расправа о томе да ли је домаћа привреда спремна за овакав корак, из Привредне коморе РС спуштају лопту на земљу и објашњавају да се тржишне разлике не могу избрисати преко ноћи.
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"Кроз свакодневну комуникацију са привредницима можемо рећи да значајан број компанија, посебно оних које послују стабилно и остварују добре пословне резултате, већ користи различите моделе награђивања радника. То се најчешће односи на једнократне новчане помоћи, бонусе за остварене резултате, регрес, награде поводом празника или друге видове стимулације запослених“, наводе из Привредне коморе Републике Српске за "БЛ портал".
Када се подвуче црта, ова пракса је најизраженија тамо гдје је и профит највећи. Додатна примања запосленима најчешће се могу видјети у компанијама које имају развијене системе управљања људским ресурсима, што је препознатљиво у прерађивачкој индустрији, ИТ сектору, финансијским и пословним услугама, трговини, као и у појединим извозно оријентисаним предузећима.
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"Ипак, треба нагласити да могућност исплате додатних примања првенствено зависи од пословних резултата компаније, а не искључиво од сектора којем припада. Због тога постоје значајне разлике чак и међу фирмама које послују у истој дјелатности", јасни су у Комори.
Идеја о неопорезивој 13. плати потекла је од послодаваца, а Влада Републике Српске ју је прихватила као модел добровољне стимулације запослених, а не као законску обавезу за сва предузећа.
Суштина приједлога је да се послодавцима омогући исплата додатне годишње награде без пореза и доприноса, како би комплетан износ завршио на рачуну радника. Према ставу Владе, држава не треба декретом да намеће додатне трошкове привреди, већ да кроз пореске олакшице подстакне компаније које имају могућност да дио остварене добити подијеле са запосленима.
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Такав модел, према образложењу извршне власти, требало би да смањи праксу исплата „на руке“, сузбије сиву економију и помогне задржавању радне снаге која све чешће посао тражи ван граница Републике Српске.
Међутим, управо на питању добровољности преговори су запели. Док Влада и послодавци заговарају модел у којем ће одлука о исплати зависити од могућности и резултата сваке појединачне фирме, синдикати инсистирају да додатна годишња исплата буде гарантована свим радницима под једнаким условима.
Због тога за сада нема ни коначног законског рјешења, па остаје неизвјесно када би евентуални договор могао бити постигнут. Истовремено, Влада је за запослене у јавном сектору већ обезбиједила раст примања кроз ребаланс буџета, којим је од августа предвиђено повећање плата за пет одсто.
Из Привредне коморе РС отворено признају да у тренутним економским околностима једноставно није реално очекивати да свака фирма у Српској исплаћује 13. плату, јер се привреда суочава са превише различитих изазова и не послују сви под једнаким условима. Рјешење се зато не крије у законском присиљавању послодаваца, већ у паметним олакшицама.
"Привредна комора Републике Српске сматра да је важно створити законски оквир који ће омогућити послодавцима да раднике додатно награде када за то имају могућности. Не говоримо о обавези, већ о добровољном моделу који би био доступан компанијама које остварују позитивне пословне резултате и желе дио добити подијелити са запосленима“, наглашавају из ове институције.
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Кључни корак у овој мисији лежи на држави. Уколико би се усвојило законско рјешење које омогућава исплату додатне годишње награде без опорезивања, профитирали би и радници и послодавци. Запослени би на своје рачуне добили пуни износ награде, без умањења кроз порезе и доприносе, док би компаније добиле јефтинији и ефикаснији алат за мотивацију и задржавање квалитетних радника.
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