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Шта грађанима доноси нови систем експресног плаћања?

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:12

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Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Босна и Херцеговина улази у нову фазу дигитализације платног промета.

Гувернерка Централне банке БиХ Јасмина Селимовић најавила је увођење инстант плаћања, односно такозваног TIPS Clone рјешења, које ће од 20. јула бити покренуто као пилот-пројекат за комерцијалне банке које су исказале спремност за учешће у имплементацији.

Ријеч је о систему који би грађанима и привреди требало да омогући готово тренутно извршавање новчаних трансакција, без обзира на доба дана, викенде или празнике.

О томе шта ће ова промјена конкретно значити за кориснике банкарских услуга, за портал Radiosarajevo.ba говорио је Фарис Богунић, директор Сектора за специјализовани надзор Агенције за банкарство Федерације БиХ.

Новац доступан за неколико секунди

Како појашњава Богунић, основна разлика између постојећих и инстант плаћања огледа се у брзини извршења трансакција.

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"Инстант плаћања омогућавају пренос новчаних средстава између рачуна у року од неколико секунди, 24 сата дневно, седам дана у седмици, укључујући викенде и празнике", рекао је Богунић.

За разлику од класичних платних налога, који се углавном извршавају током радног времена банака и кроз унапријед дефинисане обрачунске циклусе, средства ће примаоцу бити доступна готово одмах након извршења трансакције, појашњава Богунић.

Већа практичност за грађане

Увођење инстант плаћања требало би да донесе бројне погодности грађанима. Највеће предности огледаће се у брзини и доступности услуге, јер ће новац бити могуће слати и примати у било којем тренутку.

Према ријечима Богунића, систем ће бити посебно користан у хитним ситуацијама, за међусобне трансфере између грађана, онлајн куповину те плаћање робе и услуга.

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Тиме ће бити уклоњена потреба чекања на наредни радни дан или завршетак обрачунског циклуса како би средства била евидентирана на рачуну примаоца.

Цијена нове услуге

Једно од питања које највише занима грађане јесте цијена коришћења нове услуге. Из Агенције за банкарство ФБиХ наводе да ће одлуку о евентуалним накнадама доносити саме банке.

"Висину и начин обрачуна накнада одређиваће појединачне банке у складу са својом пословном политиком", казао је Богунић за Радиосарајево.ба.

Додао је да се очекује како ће тржишна конкуренција подстаћи банке да услугу учине што приступачнијом корисницима, док ће коначне информације о евентуалним трошковима грађани добити од својих банака прије почетка коришћења система.

Ограничење износа трансакције

Када је ријеч о максималним износима који ће се моћи слати путем инстант плаћања, коначна правила још нису утврђена.

Богунић подсјећа да већина земаља које користе овакве системе има одређене лимите по појединачној трансакцији, првенствено ради управљања ризицима и заштите корисника.

Коначне лимите за Босну и Херцеговину, истиче Богунић, дефинисаће регулаторни оквир и правила система која успоставља Централна банка БиХ у сарадњи с банкарским сектором.

Банке улажу у дигитализацију

Говорећи о спремности банкарског сектора за ову промјену, Богунић истиче да су банке у Босни и Херцеговини посљедњих година значајно улагале у дигитализацију и модернизацију својих услуга.

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Већина банака већ располаже савременим информационим системима и развијеним електронским каналима комуникације с клијентима, што представља добру основу за имплементацију инстант плаћања.

"Увођење овог система захтијева одређене техничке прилагодбе и додатна улагања, али се очекује да ће банке успјешно одговорити на те захтјеве у сарадњи са Централном банком БиХ", казао је Богунић.

Смањење употребе готовине

До краја године грађани би, према најавама из Агенције за банкарство ФБиХ, могли очекивати брже и једноставније дигиталне услуге, уз даљи развој мобилног и електронског банкарства.

Инстант плаћања требало би да омогуће једноставније коришћење мобилних апликација за финансијске трансакције и унаприједе цјелокупно корисничко искуство.

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"Дугорочно, инстант плаћања могу допринијети смањењу потребе за готовином и додатно убрзати дигиталну трансформацију платног промета у Босни и Херцеговини", закључио је Фарис Богунић.

Пилот-фаза која почиње 20. јула показаће колико ће брзо банкарски сектор прихватити нову технологију и када ће инстант плаћања постати доступна свим корисницима у земљи.

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