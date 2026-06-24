Додик: Настављамо улагати у знање, образовање и вјештине младих људи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен у Добоју, гдје се донацијом информатичке опреме Економској школи улаже у знање, образовање и вјештине младих људи.
"Савремени услови за учење значе више прилика за успјех ученика и квалитетније образовање", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи "Икс"
Настављамо пројекат "Боље школе за бољу будућност" и у Добоју. Донацијом информатичке опреме Економској школи улажемо у знање, образовање и вјештине младих људи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 24, 2026
Савремени услови за учење значе више прилика за успјех ученика и квалитетније образовање. pic.twitter.com/uMKaiBX5pb
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