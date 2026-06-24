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Додик: Настављамо улагати у знање, образовање и вјештине младих људи

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:00

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Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен у Добоју, гд‌је се донацијом информатичке опреме Економској школи улаже у знање, образовање и вјештине младих људи.

"Савремени услови за учење значе више прилика за успјех ученика и квалитетније образовање", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи "Икс"

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Тагови :

Милорад Додик

Образовање

Добој

Боље школе за бољу будућност

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