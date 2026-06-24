Ух, ово ће да боли: Петровић исмијао Станивуковића

Аутор:Стеван Лулић
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Пожар у опозиционим редовима све више се распламсава, а градоначелник Бијељине Љубиша Петровић сада је долио уље на ватру.
Овај пут Петровић је исмијао Станивуковића због недавног истраживања према којем је актуелни градоначелник Бањалуке далеко изнад свих.
"Ја да имам онакве резултате на анкетама, да сам онако супериоран, ни са ким не бих преговарао, одмах бих се кандидовао", написао је Петровић на Фејсбуку уз емотиконе смијеха.
Додатно је ситуацију подгријала Александра Пандуревић, члан Предсједништва СДС-а, која је прокоментарисала Петровићеву објаву.
"Уххх, ово ће да боли", написала је такође додајући емотиконе смијеха.
У посљедње вријеме у опозиционим редовима копља се ломе око тога ко би требало да буду кандидати на предстојећим изборима.
Станивуковић не крије жељу да буде кандидат за предсједника Републике Српске, али је Главни одбор СДС-а на посљедњој сједници још једном потврдио да ће на листу њихов предсједник Бранко Блануша.
И у самом СДС-у је у току рат око ове теме. Дио странке је за то да се уједини у исту партију са Станивуковићем и да њега кандидују на изборима, док се дио, међу којима је и Петровић, ту идеју оштро одбацује.
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