Logo

Ух, ово ће да боли: Петровић исмијао Станивуковића

Аутор:

Стеван Лулић
24.06.2026 13:28

Коментари:

1
Петровић и Станивуковић
Фото: АТВ

Пожар у опозиционим редовима све више се распламсава, а градоначелник Бијељине Љубиша Петровић сада је долио уље на ватру.

Овај пут Петровић је исмијао Станивуковића због недавног истраживања према којем је актуелни градоначелник Бањалуке далеко изнад свих.

"Ја да имам онакве резултате на анкетама, да сам онако супериоран, ни са ким не бих преговарао, одмах бих се кандидовао", написао је Петровић на Фејсбуку уз емотиконе смијеха.

Додатно је ситуацију подгријала Александра Пандуревић, члан Предсједништва СДС-а, која је прокоментарисала Петровићеву објаву.

"Уххх, ово ће да боли", написала је такође додајући емотиконе смијеха.

Ломе се копља око кандидатуре

У посљедње вријеме у опозиционим редовима копља се ломе око тога ко би требало да буду кандидати на предстојећим изборима.

Станивуковић не крије жељу да буде кандидат за предсједника Републике Српске, али је Главни одбор СДС-а на посљедњој сједници још једном потврдио да ће на листу њихов предсједник Бранко Блануша.

И у самом СДС-у је у току рат око ове теме. Дио странке је за то да се уједини у исту партију са Станивуковићем и да њега кандидују на изборима, док се дио, међу којима је и Петровић, ту идеју оштро одбацује.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубиша Петровић

Драшко Станивуковић

Александра Пандуревић

Коментари (1)

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Нећу бити министар ако жељезничари не добију плате

1 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и дјеца са Косова

Република Српска

Минић: Српска на све начине жели да покаже да је уз Србе са Космета

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српска и Србија гаранти очувања српског националног бића на Космету

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик јасан: "Владавина права" је одавно обесмишљена у БиХ

1 ч

1

  • Најновије

14

23

Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

14

19

Познато стање дјечака ког је прегазио трактор: Наредни сати су пресудни

14

12

Шта грађанима доноси нови систем експресног плаћања?

14

06

Отворени додатни гранични прелази између БиХ и Хрватске

14

06

Нови детаљи трагедије код Бањалуке: Возач доживио срчани?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима