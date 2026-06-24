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Каран: Српска и Србија гаранти очувања српског националног бића на Космету

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:12

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да боравак дјеце са Косова и Метохије у Српској превазилази хуманитарни карактер и да Србија и Српска морају и на овакав начин бити гаранти очувања српског националног бића које се стварало и родило на Космету.

"Српско национално биће је синоним државности и идентитета српског народа", рекао је Каран новинарима у Бањалуци на свечаном пријему за 550 ученика и просвјетних радника са Косова и Метохије који бораве у Српској у оквиру програма "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".

Каран је подсјетио на Декларацију са Свесрпског сабора о заштити националног и политичког бића и заједничкој будућности свих Срба гдје год да живе, који је најзначајнији документ српског народа у последњих 100 година.

"Овом декларацијом је предвиђено и да наша дјеца и млади размјењују посјете како би схватили да смо дио јединственог народа и националног бића, једне вјере, културе, обичаја и једног писма и језика", истакао је Каран.

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То је, каже, посебно важно за дјецу на Косову и Метохији, гдје су Срби изложени егзистенцијалном напору да опстану и одрже животе и гдје је национални идентитет стално нападан.

"Србија и Република Српска морају и на овакав начин бити гаранти очувања њиховог свеукупног бића, посебно националног бића, јер су Срби на Косову и Метохији не постали слаби, већ све јачи и јачи", рекао је Каран.

Каран је пожелио добродошлицу дјеци и њиховим наставницима са Косова и Метохије у Републици Српској, те захвалио свим институцијама, локалним заједницама, школама и Одбору за Косову и Метохију на доприносу реализацији овог програма.

Пријему су, осим предсједника Карана, присуствовали премијер Републике Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов.

Осим ученика и наставника са Косова и Метохије, пријему су присуствовали и представници локалних заједница из Републике Српске, директори школа, просвјетни радници.

(Срна)

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Тагови :

Синиша Каран

Косово и Метохија

Република Српска

Србија

Дјеца са Косова

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