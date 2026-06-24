Вулић: Изетбеговићев позив на примјену силе против Додика потез очајника

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да пријетње предсједника СДА Бакира Изетбеговића и његов позив на примјену силе према предсједнику Милораду Додику представљају потез очајника јер га не може побиједити у политичкој арени.
"Милорад Додик смета јер је бранилац хришћанских вриједности и суверенитета од налета исламске доминације и радикализације", рекла је Вулићева за Срну.
Она је навела да Изетбеговић одавно нема снагу и да је отворио превише фронтова, те напоменула да се не треба заборавити да сви живимо у новом мултиполарном свијету.
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"БиХ може бити дејтонска, а не Бакирова исламска република. Милорад Додик је наша снага, сила и енергија. Све што Бакир нема и није", поручила је Вулићева.
Она је додала да је љубав народа према Републици Српској и њеним институцијама јача од сваке мржње и покушаја политичке дисквалификације Додика.
Изетбеговић је синоћ гостујући на Федералној телевизији изјавио да се Додик "неком силом мора ријешити".
(Срна)
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