Селак у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Зоркином

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.
Састанку су присуствовале и предсједница Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић и в.д. помоћника министра правде Републике Српске Неда Благојевић.
Током разговора размијењена су искуства у области уставног судства, владавине права и функционисања правосудних институција, уз нагласак на значај очувања правне сигурности, независности правосуђа и поштовања уставног поретка.
Посебна пажња посвећена је улози највиших правосудних институција у заштити уставности и законитости, као и јачању сарадње и размјени стручних искустава између правосудних институција Републике Српске и Руске Федерације.
Састанак је одржан у оквиру службене посјете делегације Републике Српске Руској Федерацији и учешћа на 14. Петербуршком међународном правном форуму.
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