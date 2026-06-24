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Селак у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Зоркином

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:37

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Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.

Састанку су присуствовале и предсједница Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић и в.д. помоћника министра правде Републике Српске Неда Благојевић.

Током разговора размијењена су искуства у области уставног судства, владавине права и функционисања правосудних институција, уз нагласак на значај очувања правне сигурности, независности правосуђа и поштовања уставног поретка.

Посебна пажња посвећена је улози највиших правосудних институција у заштити уставности и законитости, као и јачању сарадње и размјени стручних искустава између правосудних институција Републике Српске и Руске Федерације.

Горан Селак и Валериј Дмитријевич Зоркин
Горан Селак и Валериј Дмитријевич Зоркин

Састанак је одржан у оквиру службене посјете делегације Републике Српске Руској Федерацији и учешћа на 14. Петербуршком међународном правном форуму.

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Тагови :

Горан Селак

Русија

Санкт Петербург

Валериј Дмитријевич Зоркин

Састанак

Коментари (2)

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