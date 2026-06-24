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Савез синдиката открио коме су новчаници од овог мјесеца "дебљи" и за колико

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:38

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Савез синдиката открио коме су новчаници од овог мјесеца "дебљи" и за колико
Фото: АТВ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2026. године износила је 1.682 КМ, што представља раст од 39 КМ или 2,4 одсто у односу на април ове године.

У поређењу са мајем претходне године, просјечна нето плата забиљежила је скок од чак 133 КМ, односно за 8,6 одсто.

Овај значајнији раст плата директан је резултат успјешних преговора и договора који су Савез синдиката Републике Српске и грански синдикати буџетских и фондовских корисника постигли са Владом Републике Српске.

Захваљујући овим активностима, обезбијеђено је повећање примања за око 72.000 запослених у јавном сектору, а договорени раст плата почео се примјењивати од првог априла ове године.

Највеће повећање од 10 одсто добили су службеници и намјештеници у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, као и главне медицинске сестре са високом стручном спремом.

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Република Српска

Статистика објавила податке: Ово су најплаћеније дјелатности у Српској

За седам одсто увећане су плате љекарима специјализантима у јавним здравственим установама.

Повишицу од пет одсто остварили су запослени у основним и средњим школама, ђачким домовима, специјалним и умјетничким школама, те радници у установама културе.

Исти проценат повећања од пет одсто примијењен је и на запослене у високом образовању и студентском стандарду, раднике у правосуђу изузев носилаца правосудних функција, као и на запослене у органима управе, јавним службама и остало особље у здравственом сектору.

Плате директора здравствених установа, њихових замјеника, помоћника и савјетника забиљежиле су раст од три одсто.

Поред процентуалног увећања, за све здравствене раднике, међу којима су љекари, доктори стоматологије, медицинске сестре и техничари, те лабораторијски и радиолошки техничари, уговорен је и посебан здравствени додатак у фиксном износу од 250 КМ.

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Тагови :

Савез синдиката

Република Српска

високе плате

повећање плата

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