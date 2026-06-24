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Лука Модрић ушао у "клуб 200" и стао уз раме Роналду и Месију

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:33

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Хрватски репрезентативац Лука Модрић (10) слави након утакмице Групе Л на Свjетском првенству у фудбалу између Панаме и Хрватске у Торонту, у уторак, 23. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Olivia White

Капитен фудбалске репрезентације Хрватске, Лука Модрић, исписао је нове странице свјетске фудбалске историје на Свјетском првенству.

У сусрету против Панаме, Модрић је одиграо свој јубиларни 200. меч у дресу "Ватрених", а саиграчи су му за овај невјероватан јубилеј поклонили побједу.

Овим наступом, хрватски везиста је постао тек четврти фудбалер у историји ове игре који је одиграо 200 или више утакмица за национални тим.

Испред њега на вјечној листи налазе се још само Кристијано Роналдо, који је за Португал одиграо 230 утакмица, Бадера Ал Мутава из Кувајта са 202 меча, те Лео Меси који је у дресу Аргентине уписао 201 дуел.

Све је почело прије тачно 20 година

Свједоци смо невјероватне дуговјечности једног од најбољих везиста свих времена. Лука Модрић је за репрезентацију дебитовао сада већ давне 2006. године у пријатељској утакмици против Аргентине одиграној у Базелу, када је селектор био Златко Крањчар.

На први погодак у националном дресу чекао је пет мјесеци, а постигао га је у Ливорну против селекције Италије.

Током двије деценије играња за репрезентацију, Модрић је предводио Хрватску до сребрне и бронзане медаље на свјетским првенствима, а актуелни Мундијал му је већ пети на којем учествује у својој богатој каријери.

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Тагови :

Лука Модрић

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

репрезентација Хрватске

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