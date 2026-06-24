Стижу паклене температуре, а онда слиједи хладан туш: Ево гдје се очекују непогоде

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити веома топло уз пролазну облачност, док се на истоку повремено очекује слаба киша.
Максимална температура ваздуха кретаће се у распону од 28 до 35 степени Целзијусових.
Средином дана доћи ће до развоја облачности од југозапада ка истоку и југу, што ће понегдје донијети пролазну кишу и пљускове праћене грмљавином.
Из Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају да су уз јаче пљускове могући и јаки удари вјетра, док ће се у вечерњим часовима вријеме потпуно разведрити.
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Током дана дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, док ће у Херцеговини на снази бити умјерена и јака бура.
Јутарња температура ваздуха измјерена у седам часова износила је 11 степени на Бјелашници и 14 степени у Сарајеву.
У Зеници је измјерено 15 степени, док је у Мркоњић Граду и Тузли жива у термометру показивала 17 степени Целзијусових.
У Новом Граду и Мостару измјерено је 18 степени, у Приједору 19, док је у Бањалуци, Вишеграду и Добоју температура износила 20 степени.
Најтоплије јутро дочекали су становници Требиња и Неума са 22 степена, те Бијељине гдје су у седам часова измјерена 23 степена Целзијусова.
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