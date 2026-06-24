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Мама Александре Пријовић о њеном одрастању и успјеху: ''Морала је да напусти школу''

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:57

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Александра Пријовић, нови албум
Фото: YouTube/printscreen

Док публика широм региона пуни дворане на концертима Александре Пријовић и ужива у њеном новом албуму, њена мајка Борка Михајловић са поносом истиче да је пјевачица и прије великог успјеха била дијете за примјер.

У искреном разговору присјетила се Александриног одрастања, првих корака у музици, школовања, али и пута који ју је довео до статуса једне од највећих регионалних звијезда.

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Борка Михајловић каже да је Александра још у најранијем дјетињству показивала велики таленат за музику, због чега је од породице увијек имала безрезервну подршку.

– Александра је још као дијете показивала таленат за пјевање и имала је одувијек моју подршку у свему што је жељела и радила. Пожељела бих такво дијете сваком родитељу. Била је пристојна, културна и одличан ученик. Ово не говорим зато што је моја кћерка и зато што желим да је хвалим, већ зато што је заиста тако – рекла је Борка.

Говорећи о њеном образовању, Александрина мајка истиче да је пјевачица била успјешна и у основној и у средњој школи, али да је каријера у једном тренутку промијенила њене приоритете, пише Маме.

– Била је одличан ученик и у основној и у средњој школи. Завршила је до трећег степена, а четврти разред није успјела да приведе крају јер се у међувремену пријавила за „Звезде Гранда“ и није могла да усклади све обавезе. Ипак, планира да заврши и четврту годину како се више не би писало да има само основну школу – објашњава Борка.

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Како каже, Александра Пријовић је још као дјевојчица имала прилику да изблиза упозна естрадни живот, будући да је често одлазила са мајком на наступе.

– Још као мала могла је да види како изгледа бавити се музиком, јер сам је често водила са собом. На вријеме је схватила да сваки посао носи и тежину и љепоту. Прошла је кроз одређене животне тешкоће, али се на крају све то показало као добро искуство. Данас видите гдје је, пуни дворане широм Србије и региона – каже она.

Иако је поносна на кћеркин професионални успјех, Борка истиче да јој је посебно драго што је Александра остварена и на приватном плану.

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– Поред тога што је направила сјајну каријеру, поносна сам на то што је изградила једну дивну породицу. Своје унуке волим највише на свијету. Морам да поменем и свог зета Филипа, који је предиван према мојој ћерки. Он је заиста добар и квалитетан човек – закључила је Борка Михајловић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Александра Пријовић

Борка Михајловић

мама Алесандре Пријовић

Александра Пријовић породица

Пјевачица

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