Ужас: Силована дјевојчица из Приједора, ухапшен осумњичени

Аутор:АТВ редакција
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Петнаестогодишња дјевојчица из Приједора силована је на подручју Олова, село Каменско, 3. јула 2026. године у вечерњим сатима, сазнаје "Дневни аваз".
Осумњичени за почињење овог монструозног дјела је ухапшен.
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Према незваничним сазнањима, ријеч је о малољетници која је побјегла из дома са подручја Приједора. Такође, била је наводно и корисница Установе Хум, која се налази на Пофалићима.
Наводно је са још двије дјевојчице, на њихов наговор, отишла у село Каменско тог кобног дана, гдје су били у друштву младића, којом приликом су конзумирали алкохол. Незванично, дјевојчицу је силовао младић који има 29 година.
Према информацијама "Дневног аваза", дјевојчици је, наводно, запријећено да ће је убити уколико било шта проговори, а незванично сазнаје "Аваз" и да ју је мајка једне од дјевојчица претукла. Узимањем бриса на љекарском прегледу, утврђено је да је петнаестогодишњакиња имала полни однос.
Након стравичног чина дјевојчица је била избезумљена. Према незваничним информацијама, пронађена је боса, у шорцу и у мајици како трчи поред шуме у вечерњим сатима.
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"Обавјештавамо вас да је Сектор криминалистичке полиције, Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона поступао по пријављеном догађају који се почетком јула ове године догодио на подручју Олова, у складу са смјерницама тужиоца Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона. У вези с наведеним, једна особа је ухапшена због постојања основа сумње да је починило кривично дјело полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година, из члана 210д., Кривичног закона Федерације БиХ, те је над истим заведена криминалистичка обрада", одговор је на упит "Дневног аваза" из МУП Зеничко-добојског кантона.
Након предузетих свих мјера и радњи на документовању наведеног кривичног дјела, службеник Сектора криминалистичке полиције доставиће Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона извјештај о почињеном кривичном дјелу, додају из полиције.
"Увидом у евиденције Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона утврђено је да је у вези с предметним догађајем формиран предмет у овом Тужилаштву, те да се поводом истог догађаја предузимају мјере и радње с циљем прикупљања доказне грађе и доношења адекватне тужилачке одлуке. Предмет је у раду. С обзиром на напријед наведено, те на чињеницу да се ради о малољетној особи, с циљем заштите поступка и интегритета малољетне, нисмо у могућности да одговоримо на преостала постављена питања", наводи се у одговору на упит "Дневног аваза" из Тужилаштва ЗДК.
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Поменути портал контактирао је и ЈУ Центар за социјални рад Приједор, којом приликом су им рекли да у складу с одредбама чланова 78. и 79. Закона о социјалној заштити Републике Српске, којим је прописана обавеза чувања службене тајне и заштите података о корисницима социјалне заштите, као и одредбама Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске, које прописују изузетке од приступа информацијама ради заштите приватности трећих лица, није у могућности давати информације нити коментарисати појединачне случајеве.
"Имајући у виду да је упит везан за малољетно лице и предмет у вези с којим поступају надлежни органи, ЈУ Центар за социјални рад Приједор неће давати додатне информације. Захваљујемо се на разумијевању", истичу у одговору.
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