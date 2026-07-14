Бањалучка полиција ухапсила Чеха, пронађена марихуана у ауту

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је возаче чији су иницијали П.М. из Чешке и Х.М. из Новог Града код којих је приликом контроле пронађена марихуана, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О хапшењу Чеха обавијештена је Служба за послове са странцима - Теренски центар Бањалука.
У саопштењу је наведено да су прњаворски полицајци јуче ухапсили лице из Прњавора чији су иницијали С.Б. које је управљало мопедом, али не десном страном коловоза у смјеру кретања и није се зауставило на њихову наредбу, али су га они сустигли.
Из полиције су навели да је даљом контролом утврђено да ово лице код себе нема важећу возачку дозволу, а одбило је и алко-тест.
На подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука јуче су евидентирана два кривична дјела, једно нарушавање јавног реда и мира, један пожар, као и 20 саобраћајних незгода, у којима је седам лица повријеђено, саопштено је из ПУ Бањалука.
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