Стевандић: За разлику од СДП-а ми не оргијамо на нечијој смрти

Аутор:АТВ редакција
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Људи из СДП-а су редовни на гробу бошњачког команданта Расима Делића, који је у Хагу осуђен за злочине над Србима, а Србе туже за одавање саучешћа или народну перцепцију поводом смрти генерала Ратка Младића и то им представља величање ратних злочина, рекао је предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић.
"Подмукли лицемјери!", објавио је Стевандић на "Иксу" поводом тога што је замјеник предсједника СДП-а Зукан Хелез објавио да мора нестати и идеологија која слави генерала Младића.
Стевандић је подсјетио да Срби нису оргијали на смрти и сахрани Делића, јер поштују мртве.
Нисмо оргијали на смрти и сахрани бошњачког команданта Расима Делића,у Хагу осуђеног за злочине над Србима.Нисмо јер поштујемо мртве.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 30, 2026
СДП је Нпр редован на његовом гробу,а нас туже за одавање саучешћа или народну перцепцију и то им је величање ратних злочина.
Подмукли лицемјери! pic.twitter.com/0aeSxplzFi
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.
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