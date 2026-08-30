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Стевандић: За разлику од СДП-а ми не оргијамо на нечијој смрти

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 10:05

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Људи из СДП-а су редовни на гробу бошњачког команданта Расима Делића, који је у Хагу осуђен за злочине над Србима, а Србе туже за одавање саучешћа или народну перцепцију поводом смрти генерала Ратка Младића и то им представља величање ратних злочина, рекао је предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић.

"Подмукли лицемјери!", објавио је Стевандић на "Иксу" поводом тога што је замјеник предсједника СДП-а Зукан Хелез објавио да мора нестати и идеологија која слави генерала Младића.

Стевандић је подсјетио да Срби нису оргијали на смрти и сахрани Делића, јер поштују мртве.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Тагови :

Ратко Младић

Зукан Хелез

Умро Ратко Младић

Ненад Стевандић

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