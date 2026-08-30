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На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих, присуствује Минић

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 11:06

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Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Фото: Срна

Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Парастосу који код Спомен-крста служи игуман Гаврило присуствују посланици у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић и Зоран Благојевић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац, те предсједник БОРС-а Милован Гагић.

Скупу присуствује и државни секртар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Вукелић, припадници Трећег пјешадијског Република Српска пука, Републичке организације Црвеног крста, те представници локалних заједница Српске.

Након парастоса, предвиђено је полагање вијенаца код спомен-крста и Спомен-кипа Споменку Гостићу, најмлађем борцу Војске Републике Српске.

Протоколом је предвиђено обраћање званица.

Српска још потражује 1.616 несталих особа.

У темеље Републике Српске живот је уградило 23.749 бораца и 6.481 цивил, а највећа страдања била су током 1992. године, када је било око 13.000 српских жртава.

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Тагови :

Саво Минић

Дан несталих и погинулих

Дан несталих

Споменко Гостић

Република Српска

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