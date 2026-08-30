На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих, присуствује Минић

Аутор:АТВ редакција
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Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Код Манастира Светог Николе на Озрену почело је служење парастоса поводом Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Парастосу који код Спомен-крста служи игуман Гаврило присуствују посланици у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић и Зоран Благојевић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац, те предсједник БОРС-а Милован Гагић.
Скупу присуствује и државни секртар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Вукелић, припадници Трећег пјешадијског Република Српска пука, Републичке организације Црвеног крста, те представници локалних заједница Српске.
Након парастоса, предвиђено је полагање вијенаца код спомен-крста и Спомен-кипа Споменку Гостићу, најмлађем борцу Војске Републике Српске.
Протоколом је предвиђено обраћање званица.
Српска још потражује 1.616 несталих особа.
У темеље Републике Српске живот је уградило 23.749 бораца и 6.481 цивил, а највећа страдања била су током 1992. године, када је било око 13.000 српских жртава.
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