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Земљиште вам је уписано, али кућа на њему није: Шта власник мора да уради?

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 11:30

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Посао
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Многи грађани тек када покушају да продају кућу, ријеше насљедство или уреде документацију за некретнину открију да подаци у катастру не одговарају стварном стању на терену.

Може се догодити да је особа уредно уписана као власник парцеле, да деценијама живи у кући на том земљишту и редовно плаћа рачуне и порез, а да сам објекат није евидентиран на начин на који очекује.

Ситуација може бити и другачија, кућа се види у катастру, али уз њу постоје одређене напомене које указују да документација није потпуно сређена.

Зато је прво важно утврдити шта тачно пише у катастру, јер од тога зависи и шта даље треба предузети.

Кућа постоји, али је нема у катастру

Једна од ситуација са којом се грађани сусрећу јесте да су власници парцеле, док кућа на њој није евидентирана.

То не значи да кућа физички не постоји, већ да подаци о објекту нису уређени на исти начин као подаци о земљишту.

У пракси се овакав проблем може открити тек када власник пожели да прода некретнину, поклони је, ријеши насљедство или на неки други начин уреди своје имовинске папире.

Први корак је да се провјери шта је тачно евидентирано за парцелу и да ли за кућу постоји било каква документација.

Кућа је уцртана, али документација није потпуно сређена

Друга могућност је да се кућа види у катастру и да постоје подаци о њеној површини и положају, али да уз објекат постоји одређена напомена.

Због тога само чињеница да је кућа "уцртана" не мора аутоматски да значи да је њена документација у потпуности уређена.

Власник би зато требало да провјери не само да ли објекат постоји у евиденцији, већ и да ли уз њега постоји нека забиљежба или друга напомена.

Зашто ово може да направи проблем?

Док је све мирно, власник можда годинама не осјећа никакве посљедице. Проблем се најчешће појави када пожели да уради нешто са некретнином.

На примјер, неријешена документација може да закомпликује:

  • продају куће,
  • куповину или продају путем кредита,
  • поклон или пренос имовине,
  • рјешавање насљедства,
  • упис власништва,
  • одређене радове на објекту,
  • сређивање документације за будуће генерације.

Због тога није добро чекати да се проблем појави тек када некретнина хитно мора да се прода или пренесе на другог члана породице.

Шта прво треба да урадите?

Ако сумњате да ваша кућа није правилно евидентирана, најприје провјерите податке који се воде за вашу парцелу и објекат.

Важно је да утврдите:

  • Да ли је парцела уписана на ваше име.
  • Да ли је кућа евидентирана као објекат на тој парцели.
  • Која је површина објекта наведена у евиденцији.
  • Да ли постоји нека забиљежба или напомена уз објекат.
  • Да ли посједујете стару документацију о кући.

То могу бити различити папири које је породица чувала годинама, дозволе, уговори, рјешења, документација о градњи или други докази који се односе на објекат.

Шта ако куће нема у евиденцији?

Ако установите да кућа није евидентирана, немојте одмах претпоставити да је све изгубљено или да ћете морати да рушите објекат.

Најприје треба утврдити због чега објекат није евидентиран и каква документација постоји.

У таквој ситуацији грађанима може бити корисно да се обрате стручном лицу које се бави геодетским пословима, како би се утврдило стварно стање на терену и шта је потребно да се документација усклади са постојећим стањем.

Ако породица посједује старе папире о кући, важно је да их не баца. Чак и документација која дјелује застарјело може бити значајна за утврђивање историје објекта и његовог статуса.

Шта ако се подаци у катастру не поклапају са стварним стањем?

Дешава се и да је кућа евидентирана, али да се подаци не подударају са стварним стањем.

На примјер, у документацији може бити наведена једна површина, док је објекат временом дограђен или измијењен.

У том случају потребно је утврдити шта је тачно евидентирано, шта се налази на терену и због чега постоји разлика.

Ни тада не треба самостално закључивати да је објекат легалан или нелегалан само на основу тога што га видите у евиденцији.

Посебно обратите пажњу ако планирате продају

Ако планирате да продате кућу, документацију је најбоље провјерити прије него што пронађете купца.

Када се проблем открије тек пред склапање уговора, продаја може бити успорена, а купац може одустати док се не разјасни статус објекта.

Исто важи ако желите да кућу оставите дјеци или другим насљедницима. Што су подаци о некретнини уреднији, мање је простора за проблеме и неспоразуме у будућности.

Најважније: провјерите шта заиста пише

То што деценијама живите у кући, плаћате рачуне и порез и што сви у крају знају да је кућа ваша, не значи нужно да је стање у евиденцији потпуно исто.

Зато је најједноставније правило, не гледајте само да ли је парцела ваша, већ провјерите и шта је тачно уписано за објекат који се на њој налази.

Ако постоји разлика између стварног стања и података у евиденцији, проблем је најбоље рјешавати док је власник жив и док постоји сва документација.

Јер оно што данас изгледа као обична административна ситница, сутра може постати много већи проблем за цијелу породицу, преноси Курир.

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Тагови :

Катастар

некретнине

Легализација

Имовинско правни односи

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