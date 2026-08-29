Како гдје: Различите цијене прасића

Аутор:АТВ редакција
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Цијена свиња на тржишту у Републици Српској већ дужи период је веома ниска, а због прекомјерног увоза меса и месних прерађевина поједини произвођачи свиње продају и испод произвођачке цијене.
Рекао је ово Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске.
"Цијена на тржишту живе мјере стоке је врло лоша већ дужи период и пољопривредници с правом кукају на немогућност пласмана и ниске откупне цијене", рекао је Маринковић.
Како је навео, таква ситуација је директна посљедица увоза меса и месних прерађевина по знатно нижим цијенама, које су, према његовим ријечима, додатно стимулисане у земљама извозницама.
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"Тренутно цијене су врло шаролике, али цијена прасади креће се око четири КМ по килограму", рекао је Маринковић.
Он је оцијенио да, према тренутним кретањима цијена живе стоке у земљама окружења, прије свега у Европској унији, нема назнака да би цијене могле знатније расти прије јесени.
"Када дође до пражњења фарми и смањења понуде свиња, можемо очекивати пораст цијена. То би вјероватно било негдје око Нове године и божићних празника, када би цијена прасади могла достићи и знатно виши износ", рекао је Маринковић.
Он је истакао да ни тренутне ниске, али ни евентуалне знатно више цијене нису реалне, већ да су посљедица односа понуде и потражње на тржишту.
Говорећи о цијенама јагњади и прасади, Маринковић је рекао да није честа ситуација да се цијене ове двије врсте стоке готово изједначе.
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"Свједоци смо да се то не дешава баш често, међутим, наступио је поремећај на глобалном тржишту, што се одражава и на нас као увозно оријентисану државу. Једноставно је јако незахвално прогнозирати, а пољопривредници су с правом у проблему и указују на тај проблем", рекао је Маринковић.
Да је ситуација на тржишту неповољна, потврђују и произвођачи јагњади, који наводе да је ове године понуда већа, али да продају отежава слабија потражња.
"Ове године јагњади има више него прошле, али је потражња слабија и то се одмах осјети на цијени. Купаца је мање, па јагњад морамо дуже држати и чекати да их продамо. Ријетко када је било да се цијена прасади и јагњади толико изједначи као сада", рекао је један од произвођача.
Како је додао, проблем произвођачима додатно стварају високи трошкови узгоја.
"Нама произвођачима то никако не одговара, јер су трошкови хране, сијена и узгоја високи, а када све саберемо, тешко је остварити било какву зараду. Очекивали смо већу потражњу у овом периоду, али је она изостала и зато је тржиште сада прилично лоше", рекао је произвођач.
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Према његовим ријечима, посебно је тешко мањим газдинствима, која немају могућност да дуже задржавају грла и чекају повољнију цијену, преноси портал "Независне".
"Нама је сваки дан додатни трошак. Када јагње остане дуже на газдинству, треба га хранити, а цијена по којој ћемо га продати није сигурна. Због тога смо принуђени да прихватимо и нижу цијену, само да бисмо смањили трошкове", рекао је он.
Додао је да је због неизвјесности на тржишту тешко планирати производњу за наредни период.
"Не знамо шта нас чека за мјесец или два. Ако буде још већи увоз, цијене могу додатно пасти, а онда ће многи морати смањивати број грла. Није лако улагати новац и радити цијелу годину, а на крају не знати хоћете ли успјети покрити трошкове", рекао је произвођач.
Истакао је да произвођачи не очекују нереално високе цијене, већ стабилније тржиште на којем би могли покрити трошкове производње.
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"Не тражимо да цијена буде нереално висока, већ да можемо продати оно што произведемо по цијени која покрива трошкове. Ако се настави овакав однос цијена и трошкова, све мање људи ће бити заинтересовано да се бави сточарством", закључио је један од произвођача.
Са друге стране, на огласима цијене прасића се крећу од 5 до 6 марака, а мањи чак иду и до 8 КМ.
Цијена зависи од тежине, тако да прасићи од 25 до 30 килограма коштају око 6,5 КМ, а они од 35 до 40 килограма око 5 КМ. С друге стране, килограм живе ваге прасића тешких 20-25 килограма, кошта 8 КМ, пише портал "Српска инфо".
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