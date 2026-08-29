Страшна трагедија у Српској: Младић погинуо, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице је погинуло, а четири су повријеђена у саобраћајној несрећи у мјесту Заклопача код Милића у којој су учествовала три аутомобила, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.
Срна сазнаје да је погинуо двадесетдвогодишњи младић.
Саобраћајна несрећа пријављена је Полицијској станици Милићи синоћ у 22.00 часа.
Због увиђаја и уклањања возила са коловоза на овој дионици пута на снази је била потпуна обустава саобраћаја од 22.00 до 2.00 часа.
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