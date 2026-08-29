Промјене у фудбалу: Од сада се за ово досуђује пенал

Аутор:АТВ редакција
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УЕФА судијски одбор уочи нове сезоне донио је јасније критеријуме за процјену играња руком, с циљем да се у Лиги шампиона, Лиги Европе и Конференцијској лиги избјегну различита тумачења истих ситуација.
Једна од најважнијих промјена односи се управо на играње руком у казненом простору, а УЕФА је као примјер издвојила спорну ситуацију из прошлосезонског четвртфинала Лиге шампиона између Барселоне и Атлетико Мадрида.
Наиме, Мар Пубил је у 54. минуту утакмице руком додирнуо лопту након што ју је голман Хуан Мусо вратио у игру. Румунски судија Иштван Ковач тада није досудио пенал, а није реаговала ни ВАР соба.
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Према новим критеријумима УЕФА, идентична ситуација у новој сезони била би кажњена једанаестерцем.
Промјене је медијима уочи жријеба Лиге шампиона у Монте Карлу представио Роберто Росети, главни судијски званичник УЕФА.
"Морали смо затворити то поглавље", поручио је Росети.
Према новим смјерницама, када је лопта на тлу и у игри, играч је не смије намјерно узети или додирнути руком, без обзира на то налази ли се противнички фудбалер у његовој непосредној близини.
УЕФА овим жели уклонити простор за различите процјене судија о томе да ли је такав потез имао директан утицај на игру.
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"Не желимо нападати дух фудбалске игре. Доста нам је различитих тумачења и овако ћемо их зауставити. Морамо бити досљедни и није важно налазе ли се други играчи у близини или не", објаснио је Росети.
Барселона је након спорне утакмице поднијела званичну жалбу УЕФА због суђења. Посебно су у каталонском клубу проблематизовали чињеницу да Ковач није показао на бијелу тачку, али ни ВАР није интервенисао.
Барселона је затражила истрагу, увид у комуникацију између судија, као и званично признање евентуалних грешака.
УЕФА тада није прихватила жалбу каталонског клуба.
Атлетико Мадрид је након побједе резултатом 2:0 у првој утакмици, а потом и 2:1 у реваншу, изборио пласман у полуфинале Лиге шампиона.
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УЕФА новим критеријумима сада жели осигурати већу досљедност и спријечити да се сличне ситуације убудуће различито процјењују од утакмице до утакмице.
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