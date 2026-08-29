Претужан призор: Медо мртав лежи поред пута у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
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Претужан призор забиљежен је јутрос у мјесту Долац код Турбета у Босни и Херцеговини.
Наиме, на једној од вибер група, у којој возачи размјењују информације о стању на путевима, објављена је фотографија медвједа који мртав лежи поред саобраћајнице.
На медвједу су видљиве стравичне повреде, а претпоставља се да га је ударио аутомобил.
Ипак, званичних информација о томе шта се тачно десило још увијек нема.
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