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Претужан призор: Медо мртав лежи поред пута у БиХ

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Аутор:

Стеван Лулић
29.08.2026 09:04

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Медвјед
Фото: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Претужан призор забиљежен је јутрос у мјесту Долац код Турбета у Босни и Херцеговини.

Наиме, на једној од вибер група, у којој возачи размјењују информације о стању на путевима, објављена је фотографија медвједа који мртав лежи поред саобраћајнице.

На медвједу су видљиве стравичне повреде, а претпоставља се да га је ударио аутомобил.

Усмрћен медвјед код Турбета
Усмрћен медвјед код Турбета
Вибер

Ипак, званичних информација о томе шта се тачно десило још увијек нема.

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Тагови :

Медвјед

Турбе

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