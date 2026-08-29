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Виц дана: Мујо има прелијеп план

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:20

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Лежање, одмор
Фото: Photo by Lisa from Pexels

Пита Хасо Мују у петак након посла:

"Мујо, болан, какви су ти планови за овај викенд?"

Мујо уздахне, отпије гутљај пива и каже:

"Па чуј, планирам прва два дана да не радим апсолутно ништа".

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Хасо се насмије:

"Па викенд траје само два дана, јаране!"

Мујо се насмијеши:

"Ееее, у томе је љепота мог плана!".

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