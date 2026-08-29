Виц дана: Мујо има прелијеп план

Додајте AТВ у ваш Google извор

Фото: Photo by Lisa from Pexels

Пита Хасо Мују у петак након посла:

"Мујо, болан, какви су ти планови за овај викенд?" Мујо уздахне, отпије гутљај пива и каже: "Па чуј, планирам прва два дана да не радим апсолутно ништа". Вицеви Виц дана: Пуно пијете Хасо се насмије: "Па викенд траје само два дана, јаране!" Мујо се насмијеши: "Ееее, у томе је љепота мог плана!".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.