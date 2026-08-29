Виц дана: Мујо има прелијеп план

Аутор:АТВ редакција
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Пита Хасо Мују у петак након посла:
"Мујо, болан, какви су ти планови за овај викенд?"
Мујо уздахне, отпије гутљај пива и каже:
"Па чуј, планирам прва два дана да не радим апсолутно ништа".
Вицеви
Виц дана: Пуно пијете
Хасо се насмије:
"Па викенд траје само два дана, јаране!"
Мујо се насмијеши:
"Ееее, у томе је љепота мог плана!".
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