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Игокеа поражена од Албе

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13.10.2026 22:42

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Лопта на терену
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее уписали су други пораз у ФИБА Лиги шампиона.

Они су вечерас у оквиру другог кола групе Г поражени од Берлину од фаворизоване Албе.

Било је за 90:79 домаћина.

У наредном колу Игокеа 27. октобра у Лакташима дочекује Славију из Прага.

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Таг :

КК Игокеа

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