Игокеа поражена од Албе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Игокее уписали су други пораз у ФИБА Лиги шампиона.
Они су вечерас у оквиру другог кола групе Г поражени од Берлину од фаворизоване Албе.
Било је за 90:79 домаћина.
У наредном колу Игокеа 27. октобра у Лакташима дочекује Славију из Прага.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 ч0
Кошарка
2 ч1
Кошарка
4 ч0
Кошарка
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму