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„Обрадовић Жељко“ одјекивало Ареном: Навијачи Партизана поздравили повратак легенде

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13.10.2026 21:47

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Кошаркаши Партизана дочекали су Панатинаикос у мечу петог кола Евролиге, а посебан дочек у „Београдској арени“ добио је Жељко Обрадовић, у првом сусрету против црно-бијелих након одласка из клуба у новембру прошле године.
Фото: X/EuroLeague/printscreen

Кошаркаши Партизана дочекали су Панатинаикос у мечу петог кола Евролиге, а посебан дочек у „Београдској арени“ добио је Жељко Обрадовић, у првом сусрету против црно-бијелих након одласка из клуба у новембру прошле године.

Партизан против Панатинаикоса игра меч петог кола Евролиге, али овај сусрет има посебан сентимент.

Жељко Обрадовић је са „зеленима“ стигао у Београд, гдје по 15. пут у каријери води неки тим против Партизана.

Прије саме утакмице, која је почела у 20.30 часова, на видео-биму у „Београдској арени“ приказан је и снимак посвећен Обрадовићу, којег су навијачи Партизана при уласку у дворану поздравили громогласним аплаузом.

Није изостало ни скандирање „Обрадовић Жељко“, у част човјека који је 1992. године предводио црно-бијеле до титуле првака Европе.

Обрадовић се прије четири године вратио у Партизан, започевши свој други мандат на клупи црно-бијелих, али је у новембру прошле године дошло до прекида сарадње.

Од тада је био без ангажмана, да би овог љета поново преузео Панатинаикос, клуб са којим је освајао титуле првака Европе 2000, 2002, 2007, 2009. и 2011. године.

(РТС)

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КК Панатинаикос

Жељко Обрадовић

Навијачи

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