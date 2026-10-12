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Ивановић заголицао машту навијача: Хауард на мети Зенита, спрема се велики трансфер

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12.10.2026 16:34

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Ивановић заголицао машту навијача: Хауард на мети Зенита, спрема се велики трансфер

Информација да се Маркус Хауард налази на мети Зенита одјекнула је у европским кошаркашким круговима, а све су гласније спекулације о могућем одласку сјајног шутера из Басконије.

Хауард се, према доступним наводима, више не налази у озбиљним плановима шпанског клуба, па се све чешће говори о растанку двије стране.

Евентуални трансфер у Санкт Петербург значио би и поновну сарадњу са Душком Ивановићем, црногорским стручњаком под чијим је вођством Хауард пружао одличне партије управо у Басконији.

Ивановић је помало тајанствено говорио о могућности да амерички кошаркаш појача Зенит, не потврђујући да су преговори у току.

„Хауард? Сваки добар играч изазива одређено интересовање на тржишту. То важи за сваког играча. А он је добар играч, па интересовање за њега постоји“, поручио је Ивановић.

Остаје да се види да ли ће интересовање Зенита прерасти у конкретну понуду и да ли ће Хауард поново сарађивати са тренером под чијим је вођством оставио запажен траг у европској кошарци.

(Б92)

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Тагови :

кошарка

трансфер

Душко Ивановић

кошаркаш

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