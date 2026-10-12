"Вјештачка интелигенција мање регулисана од индустрије млијека"

Аутор:АТВ редакција
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Вјештачка интелигенција развија се брже него што се успостављају правила за њену безбједну употребу. Иако технолошке компаније још увијек развијају све напредније системе, нове расправе о АИ укључују предлоге о обавезном пријављивању инцидената, могућности хитног заустављања технологије и независној процјени њене безбједности.
Област вјештачке интелигенције мање је регулисана од индустрије млијека и произвођача машина за прање веша, који тренутно подлежу строжим прописима, изјавио је председник Мајкрософта Бред Смит.
Смит се заложио за успостављање глобалних безбједносних правила која би одредила одговорност компанија и начин реаговања у случају да системи вјештачке интелигенције измакну контроли.
Захтеви за увођење закона и правила за контролу вјештачке интелигенције појачали су се након што су стручњаци из ове области изразили увјерење да би та технологија могла да представља претњу човјечанству. Руководиоци америчких технолошких компанија, међу којима су Антропик, ОпенАИ и Гугл Дипмајнд, подржали су идеју о успоравању развоја вештачке интелигенције.
Смит је вјештачку интелигенцију описао и као "алат" и као "оружје" које је неопходно хитно регулисати. Према његовим ријечима, компаније би требало да имају "кочнице за хитне случајеве", односно механизме за хитно заустављање или успоравање система уколико би они на неки начин измакли контроли.
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Предсједник Мајкрософта заложио се и за законску обавезу компанија да састављају извештаје о инцидентима и упозоре све који су погођени када технологија измакне контроли. То би, како је навео, подразумевало и обавјештавање "жртава" у случајевима када их угрози неконтролисани агент вјештачке интелигенције.
Поред тога, предложио је да независни државни процјењивачи проверавају нове технологије прије него што буду пуштене у употребу, како би се утврдило да ли испуњавају безбједносне захтијеве.
Крајем септембра 2026. године Трамп је у Бијелој кући угостио руководиоце великих америчких технолошких компанија, који су потписали документ описан као "морално обавезујући".
Компаније су се тиме сагласиле да сарађују са независним ревизорима како би провериле да ли њихови системи вјештачке интелигенције раде у складу са предвиђеном наменом, као и да би се увјериле да не хакују техничке системе нити им приступају на непланиран начин.
Смит је поздравио ову изјаву и рекао да је Мајкрософт "срећан што је могао да је потпише". Ипак, оценио је да је то добар корак, али да више није довољан. Како је закључио, главни проблем сваког система саморегулације јесте то што ће одговорне компаније испунити постављене захтеве, док посебну пажњу треба усмерити на оне које се не понашају подједнако одговорно, пренио је Би-Би-Си.
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