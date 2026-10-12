Хакери онеспособили фрижидере у супермаркетима: Избили пожари, тоне хране пропало

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Хакери су током ноћи подигли температуру у великом броју фрижидера у француским супермаркетима на чак 50 степени Целзијуса, изазвавши пожаре и уништавање хране у неколико стотина продавница широм земље у оквиру великог сајбер напада.
Париско тужилаштво саопштило је да је напад „великих размјера“ погодио „повезане фрижидере у неколико великих малопродајних ланаца прехрамбених производа широм Француске“, наводећи да су међу посљедицама забиљежени „губитак хране и пожари“.
У међувремену, премијер Себастијан Лекорну наложио је француској Националној агенцији за сајбер безбједност (ANSSI) да спроведе истрагу, изјавио је званичник из његовог кабинета.
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Према његовим ријечима, Француска „координише активности са својим европским партнерима, будући да би могле бити погођене и друге земље“, док истовремено истражује да ли су још неке француске компаније изложене ризику.
Компанија „Ле Мускетер“ (Les Mousquetaires), која је власник малопродајног ланца „Интермарше“ (Intermarché), саопштила је да је напад погодио око 150 њених продавница, при чему су фрижидери током шест сати загријавани на температуру од 50 степени Целзијуса.
Компанија је бацила сву храну како би избјегла било какве здравствене ризике, изјавио је њен портпарол.
Доминик Шелшер, генерални директор задружног малопродајног ланца „У“ (U), такође је изјавио да је и његов ланац супермаркета био погођен нападом.
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„Напад на опрему која је од суштинског значаја за очување свјежих производа и снабдијевање становништва Француске храном представља изузетно озбиљан инцидент без преседана“, написао је он на друштвеној мрежи Икс.
Компанија „Карфур“ (Carrefour) саопштила је да је напад погодио 80 њених супермаркета, али да велика већина од укупно 6.000 продавница није била погођена.
Неколико других ланаца супермаркета, укључујући „Монопри“ (Monoprix), „Е. Леклер“ (E. Leclerc) и „Ошан“ (Auchan), није одговорило на захтјеве за коментар.
Холандска малопродајна компанија „Ахолд Делез“ (Ahold Delhaize), која управља највећим ланцем супермаркета у Холандији, „Алберт Хајн“ (Albert Heijn), и има значајно пословање у Сједињеним Америчким Државама, саопштила је да се и сама суочава са „безбједносним проблемом“ у својој мрежи.
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Компанија је искључила неколико система како би их заштитила. Апликација за паметне телефоне овог малопродајног ланца обавијестила је кориснике да због „инцидента у области сајбер безбједности“ компанија није у могућности да испоручује намирнице.
Наручивање путем интернета чини око 10 одсто укупне продаје ланца „Алберт Хајн“. Продавнице су остале отворене, а холандска новинска агенција АНП извијестила је да су конкурентски ланци забиљежили велики прилив наруџби за доставу.
За сада није јасно да ли постоји било каква веза између напада на француске супермаркете и проблема на које је указала компанија „Ахолд Делез“.
„Ахолд“ је четврти највећи продавац прехрамбених производа у САД, гдје су на интернет страницама његових продавница „Стоп енд шоп“ (Stop & Shop), „Џајант“ (Giant), „Ханафорд“ (Hannaford) и „Фуд лајон“ (Food Lion) била истакнута обавјештења да су странице привремено недоступне.
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Није било јасно да ли су погођени и други дијелови пословања.
Извор близак Лекорнуу рекао је да је француска Национална агенција за сајбер безбједност идентификовала рањивост у софтверу који је испоручила данска компанија „Данфос“ (Danfoss).
Из „Данфоса“ су саопштили да су „упознати са инцидентима у Француској који су утицали на ограничен број система за управљање расхладним уређајима“.
Погођени уређаји користили су застарјели управљачки софтвер (firmware), навели су из компаније, додајући да су купцима већ дуго савјетовали да подржане системе ажурирају најновијом верзијом софтвера, а застарјеле системе замијене рјешењима новије генерације.
(Телеграф)
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