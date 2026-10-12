Аустријске судије и тужиоци ступили у штрајк

Аутор:АТВ редакција
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Аустријске судије и тужиоци ступили су у штрајк због недостатка запослених у правосуђу, са захтјевом да држава попуни празнине упркос напорима Владе да смањи буџетски дефицит у складу са правилима ЕУ.
Као и у многим европским земљама, аустријско правосуђе оптерећено је кашњењима и гомилањем предмета.
Да би скренули пажњу на проблем, судије и тужиоци широм земље ове седмице су престали да се баве предметима који нису ургентни.
"Стоп! Једноставно више не можемо ово да поднесемо. Тужиоци даље не могу овако. Дошли смо до границе својих могућности", изјавила је на конференцији за новинаре Ана-Марија Вуковић, потпредсједник Удружења тужилаца Аустрије.
Аустријско национално удружење судија процјењује да тренутно постоји мањак од преко 250 судија на националном нивоу, а Вуковићева је рекла да је за тужиоце тај број око 70.
Министарство правде је саопштило да саосјећа са тужиоцима и судијама, али да је тренутни приоритет Владе смањење буџетског дефицита, који је прошле године износио 4,1 одсто БДП-а, што је далеко изнад ограничења ЕУ од три одсто, преноси Срна.
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