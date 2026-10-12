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Иранска гарда гађала танкер у Ормуском мореузу

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12.10.2026 17:38

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Моторни чамац пролази поред трговачких бродова који су, чини се, усидрени у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Иранска Револуционарна гарда напала је танкер за превоз нафте у Ормуском мореузу који је искључио навигациони систем и игнорисао упозорења морнарице, јавила је агенција Тасним.

Ово је био трећи напад у Ормуском мореузу у претходна два дана.

Ирански медији јуче су објавили видео снимак експлозије на супертанкеру, који је наводно наишао на морску мину у мореузу. Сматра се да се мине испаљују директно испред танкера помоћу ракета.

Иранске оружане снаге недавно су појачале нападе на бродове у Ормуском мореузу и циљају танкере и теретне бродове који путују јужном рутом, близу обале Омана.

Америчка морнарица већ неколико мјесеци прати цивилне трговачке бродове у том подручју да би омогућила наставак трговине нафтом и течним природним гасом. Иран тај саобраћај сматра нелегалним без дозвола које издаје Техеран.

Ормуски мореуз, који је на свом најужем дијелу широк само 35 до 40 километара, постао је централна тачка сукоба између Ирана и САД, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Сукоб

Иран

Америка

погођен танкер

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