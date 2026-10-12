Иранска гарда гађала танкер у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда напала је танкер за превоз нафте у Ормуском мореузу који је искључио навигациони систем и игнорисао упозорења морнарице, јавила је агенција Тасним.
Ово је био трећи напад у Ормуском мореузу у претходна два дана.
Ирански медији јуче су објавили видео снимак експлозије на супертанкеру, који је наводно наишао на морску мину у мореузу. Сматра се да се мине испаљују директно испред танкера помоћу ракета.
Иранске оружане снаге недавно су појачале нападе на бродове у Ормуском мореузу и циљају танкере и теретне бродове који путују јужном рутом, близу обале Омана.
Америчка морнарица већ неколико мјесеци прати цивилне трговачке бродове у том подручју да би омогућила наставак трговине нафтом и течним природним гасом. Иран тај саобраћај сматра нелегалним без дозвола које издаје Техеран.
Ормуски мореуз, који је на свом најужем дијелу широк само 35 до 40 километара, постао је централна тачка сукоба између Ирана и САД, преноси Срна.
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