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Трамп: Укидање санкција на руски дизел - исправна одлука

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12.10.2026 16:57

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Предсједник Доналд Трамп напушта предизборни скуп у Ф&М Банк Арени, у суботу, 10. октобра 2026. године, у Кларксвилу, Тенеси.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је укидањем санкција на извоз дизел-горива из Русије донесена исправна одлука.

"ЕУ је платила Русији 250 милијарди долара за енергенте, а лажни медији не желе ни да се приближе тој теми. Донио сам исправну одлуку у интересу америчког народа - Америка на првом мјесту, увијек!", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут сошл".

Трамп у петак, 9. октобра, постигао договор са руским предсједником Владимиром Путином о ублажавању глобалне несташице дизела, преноси Срна.

Вашингтон је потом суспендовао санкције на руски извоз дизела, омогућивши Русији да на међународно тржиште пласира стотине хиљада тона горива.

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Тагови :

Доналд Трамп

Русија

санкције

Дизел цијена

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