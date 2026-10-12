Трамп: Укидање санкција на руски дизел - исправна одлука

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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је укидањем санкција на извоз дизел-горива из Русије донесена исправна одлука.
"ЕУ је платила Русији 250 милијарди долара за енергенте, а лажни медији не желе ни да се приближе тој теми. Донио сам исправну одлуку у интересу америчког народа - Америка на првом мјесту, увијек!", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут сошл".
Трамп у петак, 9. октобра, постигао договор са руским предсједником Владимиром Путином о ублажавању глобалне несташице дизела, преноси Срна.
Вашингтон је потом суспендовао санкције на руски извоз дизела, омогућивши Русији да на међународно тржиште пласира стотине хиљада тона горива.
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